Ejército denunció el robo de 46 armas de la Segunda Brigada en Barranquilla (Atlántico)

En la tarde de este martes 6 de enero de 2026, el Ejército Nacional confirmó la noticia de la pérdida de al menos 46 armas que hacían parte de la dotación de una unidad militar en la ciudad de Barranquilla (Atlántico), adscrita a la Segunda Brigada de la institución. La pérdida del armamento, según se sabe hasta el momento, fue advertida durante una revisión de los inventarios.

Por medio de un comunicado, el Ejército señaló que los hechos se presentaron en el depósito de armas decomisadas del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate Número 2 “Cacique Alonso Xeque”, ubicado en la zona conocida como norte centro histórico, de la capital del Atlántico. Las armas eran material de uso privativo de las Fuerzas Militares, bajo custodia del batallón.

Las denuncias relacionadas con la pérdida de las armas y que hasta el momento no han sido confirmadas ni desmentidas por parte del Ejército, señalan que, además del faltante en el material bélico, durante la revisión se habrían encontrado graves inconsistencias entre el inventario físico de armas de la institución y los registros administrativos de las mismas.

El Ejército, por su parte, señaló que en cuanto se advirtió la pérdida de las armas, dispusieron de una comisión de su Inspección General para que adelanten las investigaciones relacionadas con el caso. Incluso, confirmó la institución, ya se han adelantado pruebas de polígrafo con personas que estaban relacionadas con la custodia del armamento en el batallón.

De igual forma, el Ejército interpuso las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación y la Justicia Penal Militar y Policial, para que adelanten las investigaciones del caso, según sus competencias. Al tiempo, avanza una investigación disciplinaria y administrativa para intentar determinar qué fue lo que sucedió y quiénes estarían involucrados en el robo.

“El comando de la Segunda Brigada manifiesta su total disposición para colaborar con las autoridades competentes, brindará toda la información necesaria para el desarrollo de las investigaciones y continuará un seguimiento riguroso al avance de los procesos aperturados para garantizar la transparencia institucional”, señalaron desde la institución.

