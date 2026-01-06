Logo El Espectador
Reino Unido notificó circular roja de Interpol contra Zulma Guzmán

Fuentes de Interpol Colombia confirmaron que la notificación se produjo luego de que Guzmán recuperara la conciencia y fuera dada de alta médica, tras permanecer hospitalizada en un centro asistencial de Londres.

Redacción Judicial
06 de enero de 2026 - 05:02 p. m.
Zulma Guzmán fue detenida en Londres el 17 de diciembre de 2025.
Foto: Archivo Particular
Las autoridades del Reino Unido notificaron oficialmente a Zulma Guzmán sobre la circular roja de Interpol que pesa en su contra, lo que activa formalmente el proceso de extradición solicitado por Colombia. Guzmán es solicitada por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en el envenenamiento con talio de dos niñas en Bogotá en 2024, hechos por los cuales deberá responder por el delito de homicidio agravado.

Fuentes de Interpol Colombia confirmaron que la notificación se produjo luego de que Guzmán recuperara la conciencia y fuera dada de alta médica, tras permanecer hospitalizada en un centro asistencial de Londres, a donde fue trasladada después de arrojarse al río Támesis.

De acuerdo con la información conocida, una vez los médicos certificaron que se encontraba en condiciones físicas y mentales aptas, la mujer fue trasladada a una unidad policial, donde será presentada ante un juez británico para la legalización de su detención, diligencia que se realizará en las próximas horas.

Con este procedimiento se da inicio al trámite de extradición requerido por las autoridades colombianas. En las últimas horas, la Fiscalía había advertido que no descartaba imputarla en ausencia, mientras se resolvía su situación jurídica en el exterior. No obstante, al confirmarse que Zulma Guzmán se encuentra plenamente en capacidad de afrontar el proceso judicial, se activa formalmente el mecanismo internacional para su entrega a Colombia.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

