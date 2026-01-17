Logo El Espectador
Judicial

Ejército desactivó seis explosivos instalados en vías de Antioquia

Los explosivos fueron destruidos por el Equipo de Explosivos y Demoliciones (EXDE). Según las autoridades, estos habrían sido instalados por el Bloque Magdalena Medio, estructura 36 de las disidencias de las Farc.

Redacción Judicial
18 de enero de 2026 - 12:11 a. m.
Según indicó el Ejército, los explosivos contaban con un método de activación por radiofrecuencia y estaban ubicados a una distancia de 10 metros uno del otro, por lo que fue necesario cerrar las vías entre los municipios.
En la mañana de este sábado, 17 de enero, tropas del Batallón de Infantería Liviana Número 42 Batalla de Bomboná, del Ejército Nacional, ubicaron seis explosivos improvisados y un mecanismo de lanzamiento en las vías que comunican al municipio de Anorí con la ciudad de Medellín y la población de Campamento, en el departamento de Antioquia.

El teniente coronel Carlos Alonso Romero señaló que los explosivos habrían sido instalados por el Bloque Magdalena Medio, estructura 36 de las disidencias de las Farc. “Aprovecho para denunciar este tipo de acciones que van en contra de los derechos humanos e infringen el Derecho Internacional Humanitario”, aseveró el oficial.

Según indicó el Ejército, los explosivos “contaban con un método de activación por radiofrecuencia y estaban ubicados a una distancia de 10 metros uno del otro”, por lo que fue necesario cerrar las vías entre los municipios.

La destrucción de los explosivos fue realizada por el Equipo de Explosivos y Demoliciones (EXDE), que adelantó el procedimiento de manera controlada, “evitando afectaciones a la comunidad y a las propias tropas, puesto que estos elementos fueron dejados sobre un corredor vial por donde, de manera constante, se moviliza la población civil”.

Por Redacción Judicial

