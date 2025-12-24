Ejército destruye depósito ilegal de explosivos de disidencias de “Mordisco” en Cauca

El resultado se produjo en la vereda San Ignacio, zona rural del municipio de Buenos Aires (Cauca). Foto: Ejército

Un operativo conjunto permitió desmantelar en las últimas horas un complejo logístico de explosivos de las disidencias de las Farc en el norte de Cauca, con el que se habrían planeado atentados de gran magnitud contra la población civil y la Fuerza Pública en esta región del país.

El resultado se produjo en la vereda San Ignacio, zona rural del municipio de Buenos Aires, donde labores de inteligencia del Ejército y la Policía permitieron ubicar un lugar utilizado por integrantes de la estructura Jaime Martínez, disidencia de las Farc adscrita al Estado Mayor Central (EMC) y bajo el mando de alias “Iván Mordisco”.

En el sitio, las autoridades hallaron cerca de dos toneladas de explosivos, así como cuatro vehículos y drones que estaban siendo acondicionados con artefactos explosivos improvisados.

De acuerdo con información oficial, el taller clandestino habría sido instalado por orden de alias “Cachorro”, señalado explosivista de esta estructura armada ilegal, a quien se le atribuye el ataque perpetrado el pasado 16 de diciembre contra el casco urbano de Buenos Aires.

Las autoridades indicaron que este sujeto tendría un historial criminal de más de seis años y estaría vinculado a la planeación y ejecución de múltiples acciones violentas contra la Fuerza Pública en el norte de Cauca.

Durante la operación, las tropas lograron neutralizar una volqueta amarilla y un vehículo tipo furgón color vino tinto, ambos acondicionados para el lanzamiento de cilindros y artefactos explosivos; una camioneta blanca con dos cilindros de 100 libras cada uno, dotados con sistema de iniciación eléctrica y activación por radiofrecuencia; y un automóvil negro con tres artefactos explosivos tipo cilindro de 40 libras cada uno.

En el lugar también fueron incautados cinco artefactos explosivos de percusión tipo granada de mortero, catorce cilindros de gas de 100 y 40 libras, once cargas propulsoras con sustancia explosiva, además de un control de dron y varias baterías.

De manera controlada, los uniformados destruyeron cerca de 1.700 kilogramos de explosivos de alto poder que, según las autoridades, iban a ser utilizados para cometer acciones terroristas en distintos puntos del departamento.

Este operativo se da tras el reciente redireccionamiento de la estrategia operacional ordenado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, luego de un consejo de seguridad realizado en Popayán (Cauca). Allí se dispuso el fortalecimiento del pie de fuerza, el aumento de las capacidades de inteligencia e investigación y acciones focalizadas para debilitar las estructuras criminales de los grupos armados que operan en el suroccidente del país.

El ministro de Defensa reiteró, además, el ofrecimiento de recompensas de hasta COP 200 millones por información que permita anticipar y prevenir acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública en Cauca.

El Ejército señaló que este resultado “afecta de manera directa la capacidad logística y operativa de la estructura Jaime Martínez, cerrando espacios a sus intenciones criminales y evitando la materialización de atentados que buscaban generar zozobra y afectar la seguridad en el norte de Cauca”.

