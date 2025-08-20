Ejército destruye más de 20 minas antipersona en El Tambo, Cauca

El Ejército Nacional, con el apoyo de su equipo de Explosivos y Demoliciones (EXDE), destruyó más de 20 minas antipersona en el Cauca. Foto: Ejército Nacional

Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 4 del Ejército Nacional localizaron y destruyeron más de 20 minas antipersona en la vereda Honduras, municipio de El Tambo (Cauca). Esto, en el marco de la Operación Perseo 2, iniciativa militar que busca contrarrestar la presencia de grupos al margen de la ley y retomar el control institucional en la región.

Los uniformados avanzan en territorios del departamento del Cauca, zona estratégica de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco”. “Nuestros soldados enfrentan campos minados y señuelos explosivos instalados por estos terroristas para intentar frenar la operación militar”, comunicó el Ejército.

Asimismo, aseguraron que las labores de rastreo y desactivación de artefactos explosivos continúan. Pidieron a la población civil no transitar por el área y acatar sus recomendaciones, reiterando que “proteger la vida” de los ciudadanos es su misión.

El pasado 19 de agosto, el Ejército, con apoyo de la Policía, realizó el desembarco de más de 300 soldados con entrenamiento especial para combatir dicha estructura en Huisitó y San Juan de Micay, en jurisdicción del municipio de El Tambo.

Además, el Ejército, aseguró que trabajan de manera conjunta con la Fuerza Aérea Colombiana para “debilitar y afectar las estructuras criminales que atentan contra la tranquilidad de las comunidades en la región”.

Desde el 12 de octubre de 2024, cuando inició la Operación Perseo en el departamento del Cauca, la presencia militar ha sido permanente. El objetivo, en principio, era retomar el control territorial por parte del Estado y facilitar el ingreso de las instituciones con su presencia integral. Sin embargo, eso no ha sido del todo posible e incluso las propias Fuerzas Militares lo reconocen. En un diálogo reciente con El Espectador, el general Erik Rodríguez, segundo comandante del Ejército, se refirió al respecto.

“El territorio no se recupera solo con soldados. Nosotros vamos, estabilizamos la región y generamos las condiciones para que los servicios esenciales del Estado lleguen a esa población, pero solo con nuestra presencia no se estabiliza zona. Tienen que llegar el Ministerio de Transportes a hacer las carreteras que deben hacer, el Ministerio de Educación a garantizar que todos los niños estudien en vez de irse para las filas de esas organizaciones narcoterroristas, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud”, dijo el general en su momento.

