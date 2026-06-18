Papá Pitufo pidió que su medida de aseguramiento no sea privativa de la libertad

Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo y conocido como 'El Zar del Contrabando'. Foto: Archivo

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Diego Marín Buitrago, conocido con el alias de Papá Pitufo, y quien permanece en Portugal a la espera de su extradición a Colombia, le pidió a la justicia que sustituyera la medida de aseguramiento que le fue impuesta el pasado 4 de febrero. El también llamado Zar del contrabando le solicitó al juez que lleva su caso en Colombia que cambie la medida por una que no lo prive de la libertad.

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Durante una audiencia, la defensa de Marín Buitrago le solicitó al juez 52 penal de control de garantías de Bogotá que cambiara la medida dictada en medio del proceso que se le adelanta por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer. Sin embargo, la Fiscalía se opuso a la petición, alegando que la medida era la adecuada, tal como lo había manifestado en febrero pasado, cuando fue concedida.

El ente investigador sostiene que Marín Buitrago habría liderado durante años una red delincuencial dedicada a ingresar mercancía de contrabando en diversos puertos del país, principalmente el de Buenaventura (Valle del Cauca). La Fiscalía señala que él habría pagado millonarios sobornos a funcionarios públicos para facilitar la entrada de la mercancía ilegal.

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Su nombre como uno de los mayores contrabandistas en Colombia comenzó a retumbar ante las autoridades desde 2004, cuando Estados Unidos le retiró su visa por sus menciones en hechos ilegales. Ante el juzgado, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción mostró evidencia de cómo Papá Pitufo, al parecer, auspiciaba la entrada de mercancía ilegal de cigarrillos, licores, textiles, zapatos y cacharrería por las terminales marítimas de Buenaventura (Valle del Cauca) y Cartagena (Bolívar).

“Dispuso de diferentes sumas de dinero para sobornar a integrantes de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), y lograr que los cargamentos de contrabando superaran todos los filtros”, señaló el ente investigador. El material presentado por la Fiscalía apunta a que Marín habría ofrecido hasta COP 8 millones en sobornos a miembros de Polfa en 2023.

Papá Pitufo fue imputado en contumacia el pasado 31 de enero por los delitos de de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer. El llamado Zar del contrabando se negó a asistir a las audiencias virtuales pese a los reiterados llamados para que se conectara.

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Las pruebas del ente investigador en contra de Marín Buitrago no solo se basaron en testimonios de quienes estuvieron de cerca al presunto contrabandista en su organización, en la cual también habría estado Ricardo Orozco Baeza, alias Bendecido, y que han enfrentado a la justicia, sino también en los informes de agentes encubiertos que ingresaron a la organización de Pitufo y recibieron hasta $1.000 millones como soborno. Un total de cuatro agentes hicieron parte de la operación, incluido el director de la Polfa, el coronel Yorguin Orlando Malagón Hernández.

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