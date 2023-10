El caso de Marelbyz Meza aterriza en la CIDH para pedir medidas cautelares

Marelbyz Meza fue interceptada ilegalmente por funcionarios de la Policía.

La defensa Marbelyz Meza, quien fuera la exniñera del hijo de Laura Sarabia, presentará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Así lo confirmó el abogado de la extrabajadora de la jefe de gabinete, quien agregó que la decisión de acudir a esta instancia internacional obedece a que, durante las audiencias del caso, han escuchado “hechos graves” que lo llevan a presentar el caso ante la CIDH.

El defensor principal de Meza, el penalista Iván Cancino, escribió en su cuenta de X (antes Twitter) que, precisamente por lo revelado en audiencia, “en (hechos) donde están involucrados miembros de la fuerza pública cercanos al poder, acudimos ante la Comisión para pedir su protección y medidas cautelares”.

Comunicado de Prensa - La Firma Víctor Mosquera Marín Abogados y el abogado italiano Flavio Cioccarelli se permite dar a conocer a la opinión pública en calidad de abogados de la exvicepresidenta y excanciller @mluciaramirez lo siguiente: pic.twitter.com/dVA3X6rYXx — Firma Victor Mosquera Marin Abogados D&JA (@VMMAbogados) September 26, 2023

Cancino presentó el caso, junto con la oficina de abogados de Víctor Mosquera. A través de un comunicado de prensa, ambos penalistas recordaron que la extrabajadora de Sarabia denunció públicamente haber sido víctima “de un procedimiento irregular de polígrafo, interceptaciones ilegales, persecución, hostigamiento, amenazas y actos arbitrarios en su contra por parte de diferentes funcionarios del cuerpo de seguridad de la Presidencia”.

Además, agregaron los abogados, “se teme que sean tomadas represalias en su contra (de Meza) y de los miembros de su familia”. En el comunicado de prensa, Cancino y Mosquera explicaron que, dentro de este caso, ya fueron capturados y judicializados cinco miembros de la Policía que fueron vinculados a una investigación penal por haber interceptado ilegalmente a Meza.

Sin embargo, en este caso, todavía no hay nadie del alto gobierno vinculado al proceso. Eso sí, Laura Sarabia ya fue llamada a interrogatorio, pero todavía no lo ha podido realizar, pues la Fiscalía no ha asignado el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que debe asumir la investigación.

