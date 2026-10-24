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“El caso de mi padre quedó en el abandono”: hijo de exmagistrado asesinado por Pablo Escobar

El Espectador habló con Ricardo Medina, el hijo de Álvaro Medina Ochoa, magistrado del Tribunal Superior de Medellín, asesinado por sicarios de Pablo Escobar. Su insistencia para que la justicia reabriera el caso de su papá acaba de tener frutos: la Fiscalía declaró el crimen como uno de de lesa humanidad. El también abogado relató cómo ha sido su lucha para que el caso no quede impune.

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David Escobar Moreno y Redacción Judicial
Foto: Juan Lopez Galvis

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Cuarenta y un años y seis meses. Ese es el tiempo que ha pasado para que la familia del magistrado Álvaro Medina Ochoa recibiera una gota de justicia por el asesinato, perpetrado el 8 de abril de 1985 por sicarios del cartel de Medellín, la organización criminal liderada por Pablo Escobar Gaviria. Tras la declaración del crimen como de lesa humanidad por parte de la Fiscalía, El Espectador habló con su hijo, Ricardo Medina Giraldo, quien en los últimos 14 años le pidió insistentemente al ente investigador que desarchivara el proceso y no…

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos.  Josedem18 jescobar@elespectador.com

Por Redacción Judicial

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Comentarios
  • TL(64374)Hace 1 hora
    Por fin un poco de justicia.
  • Duglas(91148)Hace 1 hora
    🙏
  • Maria Eugenia(56068)Hace 1 hora
    Todos debemos luchar por obtener verdad y justicia.
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