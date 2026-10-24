“El caso de mi padre quedó en el abandono”: hijo de exmagistrado asesinado por Pablo Escobar

Cuarenta y un años y seis meses. Ese es el tiempo que ha pasado para que la familia del magistrado Álvaro Medina Ochoa recibiera una gota de justicia por el asesinato, perpetrado el 8 de abril de 1985 por sicarios del cartel de Medellín, la organización criminal liderada por Pablo Escobar Gaviria. Tras la declaración del crimen como de lesa humanidad por parte de la Fiscalía, El Espectador habló con su hijo, Ricardo Medina Giraldo, quien en los últimos 14 años le pidió insistentemente al ente investigador que desarchivara el proceso y no…

Cuarenta y un años y seis meses. Ese es el tiempo que ha pasado para que la familia del magistrado Álvaro Medina Ochoa recibiera una gota de justicia por el asesinato, perpetrado el 8 de abril de 1985 por sicarios del cartel de Medellín, la organización criminal liderada por Pablo Escobar Gaviria. Tras la declaración del crimen como de lesa humanidad por parte de la Fiscalía, El Espectador habló con su hijo, Ricardo Medina Giraldo, quien en los últimos 14 años le pidió insistentemente al ente investigador que desarchivara el proceso y no quedara impune, como el de otros funcionarios de la rama judicial que se enfrentaron a los carteles narcotraficantes entre los años ochenta y noventa.

¿Cuál es el recuerdo más preciado que tiene de su padre?

Fue un muy buen papá. Desafortunadamente, solamente pude compartir con él ocho años de su vida, y mi hermano, solo dos, pues fue asesinado. Tengo los mejores recuerdos de él. Ya pasando al plano judicial, mi papá empezó como juez en Barrancabermeja, aunque él nació y creció en Medellín. Estudió en la Universidad Pontificia Bolivariana entre el año 1960 y 1965. Luego regresó como juez en el municipio de Envigado, donde estuvo cerca de tres años. Después pasó a ser juez en Medellín y, siendo muy joven, fue magistrado en el Tribunal Superior de Medellín. Fue uno de los más jóvenes en esa época. Desde siempre estuvo muy comprometido con su función de juez y con todos los temas de hacer cumplir la norma.

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Coincidencialmente, una semana antes de su asesinato, justo en la Semana Santa de ese año, viajamos a Cartagena con la familia. Esas últimas vacaciones que vivimos fueron muy en familia, todos juntos. Ese el recuerdo que tengo de él: en vacaciones después de un año de puras amenazas. Recuerdo que estaban como más tranquilos estando en otra ciudad.

¿Cuándo empezaron las amenazas en su contra?

Él fue quien confirmó todas las apelaciones que subían de los jueces contra los miembros del cartel de Medellín. Entonces, a partir del año 1984, la familia empezó a tener amenazas. Dejaban sufragios en nuestra casa, lo llamaban a su despacho y mencionaban la ubicación del colegio donde estudiábamos con mi hermano. También le decían dónde trabajaba mi mamá. Esta situación se mantuvo durante un año. Yo no me di cuenta de todo eso más adelante porque estaba muy niño. El 8 de abril de 1985, llegando a la casa, lo mataron. Él se transportaba sin escolta porque en ese tiempo, a pesar de que la Policía y el Estado le habían dado protección, esa persona no llegó ese día. Había pedido permiso. El sicario se bajó de una moto y le disparó en el corazón. Mi mamá lo recogió y lo llevó al hospital. A mí me tocó ver todo desde la ventana de la casa. Uno de niño, viendo eso, es tremendo. Por la noche llegó mi mamá y me contó lo que había sucedido con mi papá.

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¿En qué momento dimensionó que su papá se enfrentó a Pablo Escobar y al cartel de Medellín?

Eso sucedió años después porque nosotros seguimos viviendo en Medellín. Nunca nos fuimos. Yo fui creciendo y vi que había mucha mafia. Así fui comprendiendo todo lo que había pasado en la sociedad colombiana. Ustedes han visto que hay víctimas de todo en el país: de la guerrilla y los paramilitares, por ejemplo. Pero todos estamos de acuerdo en que el narcotráfico es el combustible del conflicto armado colombiano. El Estado creó una ley para las víctimas que, paradójicamente, no incluye a las víctimas del narcotráfico. Inclusive, yo tuve la oportunidad de preguntarle al entonces congresista Juan Fernando Cristo (autor de la ley) por qué no se había declarado como víctimas a tantos hijos de policías, jueces y magistrados que mató el narcotráfico. Como quien dice, hay dos clases o estándares de víctimas. Como si nosotros no hubiéramos sido parte del conflicto armado también. En este momento no soy víctima para el Estado colombiano.

¿Cómo se entiende que un juez que dio la vida por hacer lo correcto, la misma justicia que él trató de proteger, le haya dado la espalda a usted y a su familia por décadas?

Es paradójico. Inclusive, pensaría que, además de la justicia, es como la sociedad: a nadie le importa esto. Le importa es ver las series de narcos, los carros que tenían, dónde está enterrado Pablo Escobar. Pero nadie sabe de los magistrados de ese tribunal que asesinaron, los policías que mató el cartel o tantas familias que tuvieron que irse de Colombia.

¿Cómo define el proceso de la Fiscalía sobre el asesinato de su padre?

Estuvo en el total abandono. Solo fue hasta que el fiscal Mauricio Javier Ponce, hace cerca de un año, se hizo cargo del expediente y ahora declaró los hechos como de lesa humanidad. Durante los últimos 14 años estuve radicando derechos de petición a la Fiscalía pidiendo que desarchivaran el proceso y lo declararan de lesa humanidad. Yo no soy abogado penalista, pero luego de tantos años intentando que la justicia avance en el expediente de mi padre, aprendí a la fuerza sobre el Estatuto de Roma y la imprescriptibilidad de este tipo de delitos, los pasos que tiene que adelantar un fiscal para declarar un crimen de lesa humanidad.

Mi mamá también intentó que el asesinato de mi papá no quedara impune, pero ella, después del crimen, quedó muy sola y tuvo que sacarnos adelante. Cuando le cuento a mi hija lo que nos pasó, ella todavía no cree que todo eso haya sufrido su familia, que parece de ficción, de una película. En 1991, la Fiscalía cerró el proceso, pero uno entiende que para esa época había mucho miedo por parte de la justicia para adelantar procesos penales contra los carteles de narcotráfico.

¿Qué le dice a su hija sobre quién era su abuelo?

Que era un hombre incorruptible, un hombre que defendió las leyes, incluso hasta entregar su vida por defenderlas. A mi papá lo intentaron sobornar, pero él jamás cedió ante ello. Era un hombre comprometido con la justicia y con la rama judicial, que de seguro iba a llegar a la Corte Suprema de Justicia.

Con esta declaratoria de lesa humanidad, ¿a quién cree que pueden citar a declarar por el asesinato de su padre?

Fabio Ochoa o Carlos Lehder, quien ahora aparece en redes sociales como influencer. Pero eso es una decisión que tiene que tomar la Fiscalía. Hay gente que le dice a uno que debería pasar la página y no insistir, que esas son cosas que pasaron hace muchos años, pero es que a la gente se le olvida todo el daño que el cartel de Medellín le hizo a Colombia. Yo quisiera que historias como la de mi padre se conocieran más, porque realmente fueron un ejemplo para la sociedad y de los que poco se conoce. Se sabe más de los grandes criminales y eso puede seguirnos pasando como país. Hay que cambiar las narrativas y en esa tarea es fundamental la participación de los medios de comunicación. Esa sería una reparación para nosotros: que la sociedad colombiana le dé la importancia que se merecen quienes dieron la vida y se enfrentaron a la mafia.

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