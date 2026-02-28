Él es alias “Joiner”, segundo jefe de estructura al mando de “Calarcá”, capturado en Meta

En el operativo también fueron capturados tres hombres más y una mujer. Entre ellos figuran alias “Marlon”, señalado como segundo jefe de finanzas de la misma estructura. Foto: Ejército

En una operación militar adelantada en zona rural de Vista Hermosa (Meta), tropas del Ejército capturaron a alias “Joiner”, señalado como segundo jefe de la estructura Marco Aurelio Buendía, perteneciente al bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias “Calarcá”. También fueron detenidos otros cuatro presuntos integrantes del grupo, entre ellos el segundo jefe financiero del grupo armado.

La acción fue desarrollada por la Fuerza de Tarea Omega del Ejército, tras meses de inteligencia militar y seguimiento que permitieron interceptar a la comisión armada en una vía terciaria de la vereda Nueva Colombia. Al parecer, tenían como destino llegar hasta Guaviare. La investigación de las autoridades también está tras el rastro de alias “Patepalo”, principal jefe del bloque Jorge Suárez Briceño.

¿Quién es alias “Joiner”?

Según información de inteligencia militar, alias “Joiner”, de 25 años, llevaba más de diez años vinculado a estructuras armadas ilegales con presencia en Meta y Guaviare. Dentro de la organización, habría escalado posiciones hasta convertirse en el segundo jefe de la estructura Marco Aurelio Buendía, lo que lo ubicaba como hombre de confianza en la línea de mando y responsable directo de coordinar operaciones en terreno.

Las autoridades lo señalan como articulador de acciones armadas, logísticas y de la expansión criminal de las disidencias en corredores estratégicos del suroriente del país. Su rol incluía la planeación de hostigamientos contra la fuerza pública y la instalación de artefactos explosivos en zonas rurales de Vista Hermosa, La Macarena, Puerto Cachicamo y áreas cercanas a Guaviare.

A alias “Joiner” también se le atribuye la coordinación y participación en varios hechos violentos ocurridos entre 2022 y 2025 en Meta. Asimismo, seríe el encargado de las extorsiones contra comerciantes, transportadores y ganaderos en municipios como Vista Hermosa y San José del Guaviare, entre 2023 y 2024. Estas rentas ilícitas, detalló inteligencia, eran fundamentales para el financiamiento logístico y armado de la estructura.

De acuerdo a inteligencia, habría participado en el homicidio selectivo de un líder social en 2022, en zona rural de Puerto Rico (Meta). Asimismo, se le señala de ordenar en agosto de 2023 el sesinato de un campesino, acusaso de ser informante de la fuerza pública en la vereda Yarumales, de La Macarena (Meta).

Otros hechos de los que se le atribuye es el ataque contra una unidad de la Policía en la vía principal de Puerto Lleras (Meta), acción en la que murieron dos uniformados y otro funcionario resultó herido el 31 de agosto de 2023. Días después, el 5 de septiembre de 2023, presuntamente participó en un atentado con explosivos contra las instalaciones del hospital municipal de ese mismo municipio.

El 14 de diciembre de 2023 también se le señala por el asesinato de una pareja de agricultores en el centro poblado de Vista Hermosa, Álvaro Andrés Londoño y Zaida Restrepo. Según las autoridades, su muerte fue una retaliación por negarse a pagar la extorsión exigida por la estructura Marco Aurelio Buendía.

Los reportes oficiales lo vinculan con acciones de control territorial y presión sobre la población civil. El 11 de febrero de 2024 habría ordenado la instalación de una pancarta alusiva a la estructura en el centro poblado de Maracaibo, en Vista Hermosa. El 19 de abril de ese año es señalado de instrumentalizar a comunidades de las veredas Loma Linda, Palmeras, Santo Domingo y Los Pinos, para que intentaran secuestrar a un militar que acompañaba a funcionarios de la Fiscalía en un allanamiento.

Más recientemente, el 7 de junio de 2025, se le atribuye un ataque contra una unidad del Batallón de Despliegue Rápido 31 en la vereda Alto Canaguál, que dejó un uniformado gravemente herido, y el 27 de agosto de 2025 estaría vinculado al reclutamiento forzado de un menor de edad en zona rural entre La Macarena y Puerto Rico (Meta).

Las autoridades sostienen que su figura era clave para mantener la cohesión interna de la estructura, ejercer control sobre la población civil y garantizar la seguridad de rutas asociadas al narcotráfico y otras economías ilícitas para las disidencias de las Farc de alias “Calarcá”.

En el operativo también fueron capturados tres hombres más y una mujer. Entre ellos figuran alias “Marlon”, señalado como segundo jefe de finanzas de la misma estructura, y alias “Yuri”, quien presuntamente se desempeñaba como enfermera del grupo y sería compañera sentimental de alias “Joiner”.

Durante el procedimiento se incautaron cinco fusiles, dos pistolas, abundante munición de diferentes calibres, equipos de comunicaciones y material de intendencia. Estos elementos y los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía para su judicialización. Contra alias “Joiner” ya existe una orden de captura de la Fiscalía, de mayo de 2025, por los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

