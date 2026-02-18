Incautan arsenal de 190 granadas listas para ser lanzadas desde drones en El Castillo, Meta

Según las autoridades, el material representaba un alto riesgo tanto para la población civil como para las tropas que adelantan operaciones en esa zona de Meta. Foto: Ejército

Un depósito ilegal de armamento atribuido a la subestructura Martín Villa, perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco”, fue ubicado por tropas del Ejército y la Policía en zona rural del municipio de El Castillo (Meta).

La acción se desarrolló en la vereda La Floresta. Durante el operativo fueron halladas 190 granadas adaptadas y listas para ser lanzadas desde drones, 56 granadas calibre 60 milímetros, 88 minas antipersonal y 273 estopines.

El armamento fue destruido de forma controlada por unidades especializadas de la Sijín y del Grupo de Explosivos y Demoliciones (EXDE) del Ejército, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos.

Según las autoridades, el material representaba un alto riesgo tanto para la población civil como para las tropas que adelantan operaciones en esa zona de Meta. Asimismo, el Ejército declaró que la incautación “afecta de manera directa las capacidades logísticas y armadas de esta estructura ilegal, debilitando su accionar delictivo y limitando sus intenciones de expansión territorial”.

La operación fue adelantada por uniformados del Batallón de Infantería Aerotransportado 20, adscrito a la Séptima Brigada, y miembros de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El teniente coronel Jairo Antonio Herazo, comandante del Batallón que lideró la operación, detalló que el material de guerra era del bloque Jacobo Arenas, de la subestructura Martín Villa, que “pretendía retornar al departamento de Meta”.

El uso de drones en el conflicto armado ha registrado un aumento significativo desde el año pasado. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, alertó sobre la dimensión de la amenaza que representan estos dispositivos cuando son utilizados por grupos armados. Según las cifras oficiales, en 2025 se han contabilizado 8.395 ataques con drones. “Pero solamente el 4 % pudo ser efectivo, que equivale a 333 ataques”, señaló el ministro.

Sánchez indicó que la mayor concentración de estos hechos se presentó en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, zonas donde el Gobierno ha reforzado la ofensiva militar. En segundo lugar ubicó a la región del Catatumbo, que reunió el 7 % de los casos reportados.

De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, las principales estructuras responsables serían el Eln y disidencias de las Farc asociadas a alias “Iván Mordisco” y “Calarcá”. Asimismo, afirmó que, según los registros oficiales, en promedio cada dos días se reportó una víctima por ataques con drones en 2025, con un saldo de 20 personas asesinadas y 297 heridas.

