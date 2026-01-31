Él es alias “Lorenzo”, uno de los capos italianos más buscados, capturado en Magdalena

La captura se produjo en Ciénaga (Magdalena), en desarrollo de acciones lideradas por la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), en coordinación con el Servicio de Cooperación Internacional de Italia e Interpol Roma. Foto: Polic

La Policía Nacional confirmó la capturó a Lorenzo Dei Meneghetti, alias “Lorenzo”, ciudadano italiano de 49 años, señalado como uno de los capos del narcotráfico más buscados por las autoridades de ese país y considerado un objetivo de alto valor en la lucha contra el crimen transnacional.

La captura se produjo en el municipio de Ciénaga (Magdalena), en desarrollo de acciones lideradas por la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), en coordinación con el Servicio de Cooperación Internacional de Italia e Interpol Roma. Alias “Lorenzo” figuraba en la lista de los más buscados de Italia y era requerido en 196 países mediante Circular Roja de Interpol por el delito de asociación para delinquir dirigida al tráfico de sustancias estupefacientes.

De acuerdo con las investigaciones, Dei Meneghetti sería un jefe del narcotráfico en Suramérica y uno de los principales articuladores de una alianza entre mafias italianas, albanesas y tunecinas, con control de enlaces criminales en Suramérica y proyección operativa directa hacia Europa. Las autoridades lo señalan de haber sido designado para coordinar el envío de cocaína hacia organizaciones criminales en el continente europeo.

Las investigaciones indican que alias “Lorenzo” era uno de los principales coordinadores de rutas y envíos de cocaína, marihuana y hachís con destino a Europa, abasteciendo redes criminales transnacionales. Además, las autoridades de Colombia y Europa investigan sus constantes viajes y movimientos hacia la región Caribe colombiana, así como sus desplazamientos en yates de lujo y vehículos de alta gama en países como Italia y Rumania.

Desde un consejo de seguridad realizado en Bucaramanga (Santander), el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que “alias Lorenzo, incluido en la lista de los más buscados de Italia, fue determinado como un objetivo de alto valor por Italia”. Agregó que el capturado “llegó a Colombia con documentación rumana falsa y continuaría liderando enlaces internacionales para el tráfico de la droga hacia Italia, España y Marruecos”.

El director de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano, indicó que esta captura se dio en el marco de la operación Firmeza, la cual “ratifica el impacto del trabajo articulado con nuestros aliados internacionales. A través del programa PACCTO 2.0 fortalecemos una alianza sólida con Europa para desmantelar las estructuras que financian el narcotráfico y la violencia”.

Las autoridades señalaron que alias “Lorenzo” quedó a disposición de la justicia, mientras avanzan los trámites correspondientes para su extradición y se avanzan las investigaciones sobre sus redes criminales y contactos en América Latina y Europa.

