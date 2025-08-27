Él es alias “Yimmi Parra”, señalado de liderar la retención de 34 soldados en Guaviare Foto: Archivo Particular

El secuestro de 34 militares en zona rural de San José del Guaviare mantiene en máxima alerta a las autoridades desde el pasado domingo 24 de agosto. De acuerdo con inteligencia militar, detrás de esta acción estaría Jhon Wilmer Ulcue Trochez, alias Yimmi Parra o Martínez, uno de los hombres de confianza de Iván Mordisco y actual jefe de la subestructura 44 de las disidencias de las Farc.

Según las autoridades, el grupo armado bajo su mando instrumentalizo a más de 600 personas de la zona para lograr la retención de los uniformados, que parte de una unidad élite del Comando General de las Fuerzas Militares. En paralelo, desde el 24 de agosto se adelantan combates entre el Ejército y los disidentes, hechos que ya dejan diez presuntos integrantes de la organización muertos.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que los captores habrían condicionado la liberación de los militares a la entrega de un cuerpo que se encuentra bajo custodia de Medicina Legal en San José del Guaviare. “El cuerpo que solicitan está siendo tratado conforme a los protocolos judiciales y forenses”, precisó.

¿Quién es alias Yimmi Parra o Martínez?

Alias Yimmi Martínez, de 26 años, ingresó a las filas de las antiguas Farc cuando apenas tenía 16 en el Cauca y ha escalado hasta convertirse en uno de los principales alfiles de Iván Mordisco. Actualmente, lidera 47 hombres en armas y 24 integrantes de la Red de Apoyo a Estructuras Residuales, con injerencia en veredas como La Dosmil, Puerto Flores, El Barranco, Casa Roja, Barranco Colorado, Puerto Ospina, Las Acacias, Trocha Ganadera y Agua Bonita, zona donde permanecen los militares secuestrados.

La Fiscalía General de la Nación lo tiene en la mira con órdenes de captura vigentes, emitidas el 13 de junio y el 13 de agosto de 2024, por delitos de terrorismo, desplazamiento forzado y concierto para delinquir. Además, inteligencia militar lo vincula con la imposición de toques de queda y amenazas masivas contra comunidades y comerciantes en Guaviare durante los últimos meses.

En la estructura que dirige, el segundo al mando es alias Chuki, seguido por alias Mayimbú, identificado como Sebastián Niño, encargado de la intimidación contra la población civil, y alias Samuel, señalado de manejar las finanzas del grupo.

Noticia en desarrollo...

