Se entregó alias “Kevin”, de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco

Anderson Andrey Vargas, alias Kevin, es el líder del frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc (Cauca).

En medio de la Operación Perseo 2, que se desarrolla en el Cañón del Micay (Cauca), el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció a través de redes sociales la captura de alias Kevin, líder principal del grupo criminal Carlos Patiño y enlace directo de alias Iván Mordisco.

El jefe de cartera aseguró que durante sus 16 años en las filas del grupo criminal, alias Kevin fue determinador y partícipe de hostigamiento “contra militares y policías, ataques con drones cargados de explosivos, instalación de minas en ejes viales, atentados a bases militares, reclutamiento forzado de menores y asonadas violentas contra la Fuerza Pública usando población civil en el Cauca”.

Asimismo, el presidente Gustavo Petro sostuvo en la red social X que la entrega de alias Kevin fue producto de la presión sostenida en el marco de la operación que mantiene el Ejército Nacional en el Cañón del Micay.

¡𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐄𝐎 𝐂𝐈𝐄𝐑𝐑𝐀 𝐄𝐋 𝐂𝐄𝐑𝐂𝐎 𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐌𝐈𝐂𝐀𝐘: 𝐂𝐀𝐄 𝐀𝐋𝐈𝐀𝐒 '𝐊𝐄𝐕𝐈𝐍'!



Se sigue derrumbando el círculo más cercano del cartel de alias Mordisco. La mejor salida es que se desmovilicen. Su violencia absurda no tiene futuro.



— Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) August 27, 2025

“La salida de alias Kevin desarticula los subsistemas político, logístico, armado y de control territorial del frente criminal ‘Carlos Patiño’, y rompe el enlace directo con alias Mordisco”, aseveró el presidente.

