Se entregó alias “Kevin”, de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco

Sería uno de los hombres más cercanos a alias Iván Mordisco en el Cauca.

Redacción Judicial
27 de agosto de 2025 - 11:37 a. m.
Anderson Andrey Vargas, alias Kevin, es el líder del frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc (Cauca).
Anderson Andrey Vargas, alias Kevin, es el líder del frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc (Cauca).
Foto: Archivo Particular
En medio de la Operación Perseo 2, que se desarrolla en el Cañón del Micay (Cauca), el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció a través de redes sociales la captura de alias Kevin, líder principal del grupo criminal Carlos Patiño y enlace directo de alias Iván Mordisco.

El jefe de cartera aseguró que durante sus 16 años en las filas del grupo criminal, alias Kevin fue determinador y partícipe de hostigamiento “contra militares y policías, ataques con drones cargados de explosivos, instalación de minas en ejes viales, atentados a bases militares, reclutamiento forzado de menores y asonadas violentas contra la Fuerza Pública usando población civil en el Cauca”.

Asimismo, el presidente Gustavo Petro sostuvo en la red social X que la entrega de alias Kevin fue producto de la presión sostenida en el marco de la operación que mantiene el Ejército Nacional en el Cañón del Micay.

“La salida de alias Kevin desarticula los subsistemas político, logístico, armado y de control territorial del frente criminal ‘Carlos Patiño’, y rompe el enlace directo con alias Mordisco”, aseveró el presidente.

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Judicial

