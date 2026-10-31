“El expresidente Petro nunca quiso escuchar las razones de la Registraduría”: registrador

En entrevista con El Espectador, el registrador nacional habla de sus enfrentamientos con el expresidente Gustavo Petro, las acusaciones de fraude electoral y la batalla judicial que desataron. También advierte sobre los riesgos que enfrenta la democracia cuando se pone en duda la legitimidad de las elecciones.