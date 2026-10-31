“El expresidente Petro nunca quiso escuchar las razones de la Registraduría”: registrador
En entrevista con El Espectador, el registrador nacional habla de sus enfrentamientos con el expresidente Gustavo Petro, las acusaciones de fraude electoral y la batalla judicial que desataron. También advierte sobre los riesgos que enfrenta la democracia cuando se pone en duda la legitimidad de las elecciones.
Comentarios
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Lucila(60806)•Hace 59 minutosUno pensarîa que,una persona en un alto cargo estatal y mayor de edad,no mentirîa.Pero queda uno aterrado de oîr al registrador,decir tanta banalidad,tanta mentira,tanto enredo,sabiendo todo lo que han contado los que han investigado sobre su desempeno y el poco repeto por el cumplimiento impoluto del deber de garante de la representatividad correcta de los ciudadanos.