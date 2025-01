El falso abogado que cobró por defender a un ciudadano por intento de homicidio

El falso abogado le cobró $5.000.000 al investigado por tentativa de homicidio. Foto: Pixabay

En mayo de 2022, en la vereda La Chapa, Rovira (Tolima), Juan Manuel García Guzmán, un hombre con antecedentes por tráfico de armas de fuego, disparó varias veces en contra de un hombre que trató de intervenir en una discusión que García Guzmán tenía con su hermana. Ese hecho fue la génesis de un caso que dejó en evidencia a un falso abogado y que, además, llevó esta semana a la suspensión de un abogado real que intervino en el proceso.

A mediados de 2021, García Guzmán fue imputado por los delitos de homicidio agravado en calidad de tentativa, fabricación y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, y enviado a la cárcel Picaleña de Ibagué. Estando en prisión, Hernando Valencia Vargas se presentó con el investigado como abogado y le ofreció sus servicios para defenderlo en el proceso, cobrándole $5.000.000 de honorarios.

Con el poder otorgado por García Guzmán, Valencia Vargas contactó a un amigo suyo, Jaime Garzón Beltrán, para que lo ayudara en el caso. Hasta ese momento, Juan Manuel García Guzmán desconocía que su defensor no contaba siquiera con tarjeta profesional de abogado, sino con una licencia temporal para ejercer, que además ya se había vencido. Aun así, ambos le pidieron al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Ibagué que los reconociera a los dos como los abogados de García Guzmán.

Las mentiras de Hernando Valencia Vargas quedaron expuestas en medio de una audiencia dentro del proceso por intento de homicidio. A la diligencia no se presentó el falso abogado y tampoco su compañero en la defensa, Jaime Garzón Beltrán. Ante sus ausencias y las declaraciones de García Guzmán, el juzgado compulsó copias a la Comisión de Disciplina Judicial, en donde arrancaron las pesquisas en contra de la supuesta dupla de defensores.

En las averiguaciones que hizo el órgano disciplinario, la entidad encontró que Valencia Vargas no tenía ni tarjeta profesional, ni licencia vigente para ejercer la defensa de una persona. Asimismo, que los dos hombres se conocían desde hace tiempo, cuando Valencia Vargas trabajó en Medicina Legal. Además, que Beltrán tenía conocimiento de que su compañero de defensa no tenía tarjeta profesional de abogado, por lo que no podía ejercer, y aun así, decidió seguir con la defensa de García Guzmán.

Al no ser abogado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no pudo hacer mucho más en la investigación contra Valencia Vargas, pero enfiló baterías en contra de Beltrán. La instancia disciplinaria determinó que el abogado “patrocinó el ejercicio ilegal de la abogacía, toda vez, que a sabiendas de que Hernando Valencia Vargas no ostentaba la calidad de abogado, permitió que actuara como tal ante Juan Manuel García Guzmán y actuara en el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Ibagué, lo que configura la responsabilidad en la comisión” de una falta que habla sobre patrocinar el ejercicio ilegal de la abogacía.

Aunque el falso abogado Valencia Vargas no tuvo consecuencias ante la Comisión de Disciplina Judicial, Beltrán sí. Fue el propio presidente de la Comisión quien se encargó de ponerle punto final al caso. La entidad, con ponencia del magistrado Alfonso Cajiao Cabrera, lo suspendió por cuatro meses del ejercicio de su profesión, es decir, no podrá tomar ningún caso ni actuar en ningún aspecto como abogado.

