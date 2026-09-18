El nuevo capítulo de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema tras años de choques

La decisión ya fue tomada. En la mañana de este jueves 17 de septiembre la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió a los cinco nuevos magistrados que llegarán a la Sala Especial de Instrucción desde el próximo 8 de octubre, marcando un recambio generacional en la sala más caldeada del alto tribunal. Andrea Nataly Bermúdez Sánchez, Patricia del Socorro Hernández Zambrano, Javier Fernando Fonseca Alvarado, Susana Quiroz Hernández y Adriana Cecilia Alarcón Gallego fueron elegidos para hacerse cargo de los casos de mayor impacto en el…

La decisión ya fue tomada. En la mañana de este jueves 17 de septiembre la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió a los cinco nuevos magistrados que llegarán a la Sala Especial de Instrucción desde el próximo 8 de octubre, marcando un recambio generacional en la sala más caldeada del alto tribunal. Andrea Nataly Bermúdez Sánchez, Patricia del Socorro Hernández Zambrano, Javier Fernando Fonseca Alvarado, Susana Quiroz Hernández y Adriana Cecilia Alarcón Gallego fueron elegidos para hacerse cargo de los casos de mayor impacto en el país. Sin embargo, su tarea no será solamente la de investigar y llevar a juicio a los poderosos, sino que tendrán que cambiar una dinámica interna que tuvieron sus antecesores en los últimos ocho años.

La magistrada Cristina Lombana y los magistrados César Reyes, Héctor Alarcón, Marco Antonio Rueda y Francisco Farfán hicieron un trabajo, literalmente, sin precedentes. Desde 2018 conformaron la primera generación de magistrados de Instrucción en el alto tribunal, una de las dos salas especiales creadas tras uno de los casos contra políticos corruptos más sonados de los últimos gobiernos: el del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, por el llamado caso de Agro Ingreso Seguro (AIS). Para ese entonces, los aforados no tenían derecho a más de una instancia en los procesos penales.

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En 2014, la Sala Penal de esa misma Corte lo condenó a más de 17 años de prisión. En ese momento, Arias encontró un vacío legal: por haber sido juzgado directamente por la Corte como aforado, no tuvo la posibilidad de apelar la sentencia ante un juez superior. Ese era un derecho que sí tenían la mayoría de los procesados en Colombia en la época. Desde Estados Unidos, donde buscó evitar su extradición, inició una batalla jurídica nacional e internacional argumentando que se habían vulnerado sus garantías judiciales. Su caso, aunque el primero, no fue el único y abrió una nueva ventana en la justicia.

Con el debate que abrió, el Congreso emitió en 2018 el Acto Legislativo 01, con el que nacieron la Sala Especial de Instrucción, encargada de investigar a los aforados, y la Sala Especial de Primera Instancia, responsable de juzgarlos, mientras que la Sala de Casación Penal quedó como tribunal de apelación. Justamente esas dos salas son las que este año cumplen su primer periodo de funcionamiento. Aunque en estos años han sido el centro de atención por la magnitud de sus expedientes y los protagonistas que tienen (políticos en su mayoría), la Sala de Instrucción particularmente quedó marcada por peleas entre sus magistrados.

Por ejemplo, dentro de los choques recientes resalta que cuatro magistrados pidieron a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que investigara a la magistrada Cristina Lombana por supuestas extralimitaciones e irregularidades en el proceso que avanza en esa sala contra la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta, señalada de participar es el desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd). Por esa misma petición la togada dijo públicamente que sus colegas hombres la perseguían no por su trabajo, sino por ser mujer.

En ese momento también se resaltó que ha sido recusada más de 50 veces, entre otras cosas, por supuesto abuso de poder. Además, el actual presidente de la sala, el magistrado Farfán, la denunció por supuestas conductas agresivas contra los demás integrantes de la Sala de Instrucción y otros miembros de la Corte, llegando al punto de un posible acoso laboral. Ese tipo de escándalos, precisamente, fueron analizados por la Sala Plena en la elección de este jueves. Por eso, llegaron magistrados que representaran “más trabajo y menos problemas”, según fuentes del alto tribunal.

¿Quiénes son los nuevos magistrados de la Corte Suprema?

El despacho que deja la magistrada Cristina Lombana será ocupado por Andrea Nataly Bermúdez Sánchez. En su carrera se ha desempeñado como magistrada auxiliar en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. En la Procuraduría General de la Nación ejerció cargos como procuradora delegada de juzgamiento y procuradora judicial II penal y ante la JEP. También ha sido asesora, investigadora y trabajó en el Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción (Dapre-Fonade).

Andrea Nataly Bermúdez Sánchez Foto: Corte Suprema de Justicia

Por su parte, la fiscal delegada ante la Corte, Patricia del Socorro Hernández Zambrano llegará a ocupar el puesto que deja el magistrado Francisco Farfán. Dentro de su recorrido profesional ha sido fiscal ante Tribunal de Distrito en las seccionales de Medellín, Barranquilla, Florencia y Pasto. Lideró la gestión investigativa como directora seccional del CTI en Pasto.

Patricia del Socorro Hernández Foto: Corte Suprema de Justicia

El único hombre que fue elegido para llegar a la Sala de Instrucción fue Javier Fernando Fonseca, quien ocupará el puesto del magistrado Héctor Alarcón. Fonseca es viejo conocido de esa sala especial, pues fue conjuez en el expediente que se adelanta el caso de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Javier Fernando Fonseca Alvarado Foto: Corte Suprema de Justicia

Ha sido abogado litigante en materia penal, asesor de firmas privadas y gestor del conocimiento e innovación en la Fiscalía General de la Nación. Fue decano de Derecho en la Universidad Militar Nueva Granada, la Universidad Los Libertadores y la Fundación Cervantes San Agustín, además de Vicedecano en la Universidad Católica de Colombia.

El despacho del magistrado César Reyes será ocupado por Susana Quiroz Hernández, quine viene de ser magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Por más de 13 años continuos fue fiscal delegada ante Tribunal en Bucaramanga, además de haber sido fiscal delegada ante Jueces del Circuito. Construyó una sólida carrera judicial desde la base como juez municipal y juez penal en múltiples municipios de Santander.

Corte Suprema eligió a cinco nuevos magistrados para la Sala de Instrucción Foto: Corte Suprema de Justicia

En el caso de la vacante del magistrado Marco Antonio Rueda, llegará a reemplazarlo la exfiscal Adriana Cecilia Alarcón Gallego, reconocida por llevar la investigación del feminicidio de la niña Yuliana Samboní en 2016. También ha ejercido como magistrada auxiliar. En el ente investigador además fue fiscal delegada ante la Corte y ante jueces del circuito. Asimismo, ha sido magistrada de la Sala Disciplinaria y magistrada auxiliar en el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca. Estas cinco personas acompañarán al único integrante de la Sala que no se irá todavía: el magistrado Misael Rodríguez, cuyo periodo va hasta 2027.

Adriana Cecilia Alarcón Foto: Corte Suprema de Justicia

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