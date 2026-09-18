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El nuevo capítulo de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema tras años de choques

Cinco nuevos magistrados llegan a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, donde deberán asumir los procesos contra algunos de los políticos más poderosos del país. Su llegada marca un relevo generacional, pero también el comienzo de un desafío: dejar atrás ocho años de fuertes disputas internas y recuperar la imagen de una de las salas más importantes del alto tribunal.

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Redacción Judicial
17 de septiembre de 2026 – 09:00 p. m.
Imagen de la Corte Suprema de Justicia, la más alta instancia judicial de la jurisdicción ordinaria en Colombia.
El nuevo capítulo de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema tras años de choques
Foto: Archivo particular

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La decisión ya fue tomada. En la mañana de este jueves 17 de septiembre la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió a los cinco nuevos magistrados que llegarán a la Sala Especial de Instrucción desde el próximo 8 de octubre, marcando un recambio generacional en la sala más caldeada del alto tribunal. Andrea Nataly Bermúdez Sánchez, Patricia del Socorro Hernández Zambrano, Javier Fernando Fonseca Alvarado, Susana Quiroz Hernández y Adriana Cecilia Alarcón Gallego fueron elegidos para hacerse cargo de los casos de mayor impacto en el…

Por Redacción Judicial

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