“Estamos tomando medidas muy serias y muy profundas para evitar un peligro muy grave que se cernía sobre mi persona y sobre mi equipo de trabajo”, declaró el funcionario.

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, aseguró este miércoles 28 de octubre que su seguridad, la de su familia y la de su equipo de trabajo estuvieron comprometidas por amenazas, y que por esa razón tomó decisiones para protegerse, entre ellas permanecer un mes sin asistir a las oficinas de la Procuraduría.

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Procurador general denuncia amenazas contra él y su familia que vendrían de la misma entidad

Eljach hizo la revelación al regresar a la sede de la entidad, durante la instalación del panel de expertos sobre el fortalecimiento del mérito en el empleo público y la transparencia de la Procuraduría. “Espero poder volver con la tranquilidad que uno se merece”, expresó ante los asistentes.

El procurador sugirió que el origen del peligro estaría relacionado con personas vinculadas a la institución, aunque insistió en que todavía no hay conclusiones definitivas. “Estaba muy comprometida mi seguridad y la de mi familia por razones que, sin tener conclusiones definitivas, involucran gente que trabaja acá”, afirmó. Además, dijo que algunos de los presentes ya tendrían idea de a qué se refería.

Eljach no precisó en qué consisten las amenazas, quiénes serían los posibles responsables ni qué acciones judiciales se han iniciado. Tampoco detalló las medidas de protección que se están aplicando para resguardar su integridad y la de su familia.

Sus declaraciones se producen en un momento en que se han denunciado presuntas intimidaciones contra otros titulares de organismos de control y funcionarios del Estado. El antecedente más reciente fue la alerta sobre un presunto plan para atentar contra la vida del registrador nacional, Hernán Penagos.

En contexto: Alertan sobre un presunto plan para atentar contra el registrador nacional, Hernán Penagos

De acuerdo con información divulgada por Caracol Radio el pasado 26 de octubre, la advertencia habría surgido de un centro penitenciario, donde un recluso aseguró conocer detalles de un eventual atentado. Ese medio sostuvo que el ministro de Justicia, Iván Cancino, habría puesto la información en conocimiento del presidente Abelardo de la Espriella, del vicefiscal Gilberto Guerrero, quien actualmente está encargado de la Fiscalía General de la Nación, y del propio registrador.

La información entregada desde una prisión habría llevado a las autoridades a adoptar medidas para proteger a Penagos. Hasta el momento, las autoridades no han hecho públicos los detalles de la amenaza, pero el registrador se pronunció este miércoles.

El funcionario confirmó que el ministro, Iván Cancino, le informó sobre las amenazas y que se reforzó su esquema de seguridad. Además, señaló que se abrió un expediente penal para determinar quiénes estarían detrás de las intimidaciones.

“Hay un equipo muy grande y nuestra responsabilidad es cumplir con el deber y seguir adelante”, afirmó Penagos. También señaló que la información que conoce sobre el caso es la que le suministró el ministro de Justicia.

Aunque evitó señalar directamente a los posibles responsables de las amenazas, el registrador nacional advirtió sobre la existencia de sectores interesados en difundir información falsa que termina calando en la sociedad y puede desencadenar hechos violentos.

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