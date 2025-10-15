“El procurador no es subalterno del Gobierno”: Eljach sobre tensiones con ministro Montealegre

Tensión entre procurador y ministro de Justicia: Montealegre denunciará a Eljach tras investigación en su contra Foto: Archivo Particular

En el marco del lanzamiento de la iniciativa Paz Electoral y del Plan Democracia, en cabeza de la Procuraduría y la Policía Nacional, el procurador Gregorio Eljach se refirió al reciente choque con el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, luego de que se le abriera una investigación en su contra por presunta participación en política, y que el ministro respondiera con una denuncia contra Eljach por prevaricato.

Tras la presentación del Plan para reforzar la seguridad en 104 municipios con riesgos electorales, el procurador Eljach señaló que la Procuraduría General de la Nación atiende exclusivamente a las funciones descritas en la Constitución.

“El procurador solo se dedica a cumplir las funciones que vienen de la Constitución, no del Gobierno. El procurador no es subalterno del Gobierno y se dedica a temas como proteger la democracia y buscar que no haya tropiezo para votar”, dijo.

Al preguntarle por la lectura de la situación tensa con el ministro Montealgre, el contralor Eljach señaló que no se pronunciara sobre “temas que no son de mi competencia”, aclaró.

La tensión entre el ministro Montealegre y el procurador Eljach

El pasado 7 de octubre el Ministerio Público abrió una investigación contra el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, por presunta participación política luego de una entrevista concedida al medio de comunicación Semana en el que el ministro habría opinado sobre personalidades de la política.

Tras esta investigación, el jefe de esa cartera señaló en un video que denunciará ante la Fiscalía al procurador Eljach por posible prevaricato. “El señor Eljach probablemente ha cometido un delito de prevaricato porque hace varios años yo investigué a Gregorio Eljach por un acto de corrupción que cometió en coordinación con el abogado de la mafia, Abelardo de la Espriella”, detalló el ministro de Justicia a través del video.

En respuesta a los señalamientos del jefe de la cartera de Justicia, el procurador general se ha mantenido a raya y no ha dado mayores declaraciones. En una reciente rueda de prensa, Eljach señaló que “en su momento, Colombia sabrá lo que hay detrás de esto”.

Eljach recibe el apoyo del Congreso en medio de la tensión

A través de una carta, varios congresistas firmaron el respaldo al procurador Eljach en medio de las tensiones con el ministro de Justicia, Montealegre. En el documento se lee el total rechazo frente a las afirmaciones “calumniosas e injuriosas” que recientemente dijo el ministro contra el procurador.

“Esas manifestaciones no solo lesionan la honra y el buen nombre de una autoridad legítimamente investida, sino que además constituyen un agravio a la institucionalidad democrática del país, al desconocer la naturaleza y autonomía constitucional de la Procuraduría General de la Nación, en su calidad de órgano de control”, señalaron los congresistas, quienes además alertaron por el quebranto del principio de respeto y colaboración armónica entre las ramas.

En el video el ministro Montealegre en el que explica la denuncia contra Eljach, este señala que el procurador estaría actuando en alianza del abogado De la Espriella. “Los dos construyen una tenaza para callarme. Formularé denuncia penal por prevaricato contra el señor Eljach. Haber designado a Eljach como procurador es tanto como haber colocado al ratón a cuidar el queso”, dijo.

Al respecto, la carta firmada por congresistas en respaldo a Eljach incluye párrafos que resaltan el trabajo del procurador, pero también hace un llamado a la sensatez. “Esta constancia constituye un llamado a la sensatez y al respeto entre las instituciones del Estado, y una invitación a reafirmar que la democracia se fortalece con argumentos, no con agravia”, agrega la misiva.

