Procuraduría abrió investigación al ministro de Justicia por presunta participación en política

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre, por presunta participación en política.

La decisión se basa en una denuncia presentada por Germán Calderón España, miembro activo y asesor político del Movimiento Defensores de la Patria, quien señaló que, en la entrevista concedida al medio de comunicación Semana, el pasado 4 de octubre, el ministro habría intervenido indebidamente en asuntos políticos.

En el documento que sustenta la investigación, la procuradora delegada ponente, Patricia Carrillo Blanco, indicó que Montealegre se habría referido al ministro del Interior, Armando Benedetti, como un “fantoche y arrogante”. Precisamente, sobre esta discusión, ambos altos funcionarios acordaron en días pasados tomar un “tinto” en busca de “la paz total” en el gabinete del presidente Petro.

Según ambos, tendrán una conversación para llegar a una “tregua bilateral” que les permita trabajar juntos en pro de las apuestas de la administración. Benedetti, también en una entrevista con Semana, dijo que el gabinete de Petro es “flojo”, lo que causó la molestia de varios ministros, entre ellos Montealegre, que se pronunció contra su colega en un chat del alto gobierno.

“Ahora posa de macho alfa del Gobierno. Benedetti: ya ha causado muchos daños. No sea fantoche. ¡Váyase ya! No más. Este ministerio le quedó grande, sea serio, yo necesito su ayuda. La necesita el presidente", se leía en los chats del gabinete. Además, el jefe de la cartera de Justicia dijo que su par en Interior podría enfrentar la cárcel por su procesos penales.

El propio presidente Gustavo Petro hizo un llamado a la calma y a dirimir las diferencias internamente para no afectar la labor de ambas entidades e impulsar la aprobación de los proyectos en juego.

Según detalla el oficio de la Procuraduría, el ministro Montealegre también habría hecho comentarios sobre otras figuras políticas públicas como Daniel Quintero.

Luego de que le preguntaran por Quintero, el ministro de Justicia respondió en la entrevista a Semana su postura frente a la figura política de este. “Es un hombre contestatario, entró a la política por eso. Es un hombre de rupturas, se enfrentó muy valientemente al establecimiento antioqueño y eso tiene un costo político”, señaló el ministro en entrevista.

Por estos hechos, la Procuraduría ordenó la apertura de la investigación, pues presuntamente habría intervenido en política. El paso a seguir es que el Ministerio Público tendrá que recolectar mayor información para establecer si el ministro de Justicia habría incurrido en una falta disciplinaria.

Montealegre fue fiscal general y magistrado de la Corte Constitucional. Llegó al Ministerio de Justicia en reemplazo de Ángela María Buitrago, quien salió del cargo denunciando presiones políticas del gobierno.

Su trayectoria en la Rama Judicial comenzó como sustanciador de despacho, y luego se desempeñó como juez de instrucción criminal, juez penal municipal y conjuez de los tribunales superiores de Bogotá y Cundinamarca. Entre 1997 y 2001 ejerció como viceprocurador general de la Nación, y más adelante integró la Corte Constitucional como magistrado hasta 2004.

El nombre de Montealegre también aparece en unos de los casos más emblemáticos del siglo XXI en Colombia: el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. El pasado 5 de septiembre de 2024, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó en segunda instancia que el exfiscal Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo deben ser reconocidos como víctimas dentro del proceso penal.

Su llegada al Ministerio de Justicia se enmarcó en un momento clave para el gobierno del presidente Gustavo Petro y lo posicionó como un actor central en las estrategias jurídicas del mandatario.

