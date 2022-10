El renacer de Cindy | Pódcast La Celda

Cindy Ayala está cumpliendo una condena por homicidio hace siete años. Foto: El Espectador

En esta entrega, Cindy Ayala cuenta cómo su vida cambió para siempre y cuáles fueron las situaciones que la llevaron —en sus palabras— “a estar hundida en un pantano”.

En su relato no solo hay dolor, también hay transformación: logró perdonar —y perdonarse a sí misma—, dejó las drogas y se dedicó a trabajar. Mientras estuvo recluida en Cartagena, trabajó en Interno, el primer restaurante del mundo ubicado en una cárcel de mujeres.

Ahora se encuentra en la cárcel El Pedregal, en Medellín, está descontando tiempo de su condena con un trabajo como repartidora de alimentos y anhela ser libre para volver a abrazar a su madre y a sus dos hijas. Cindy habla de resiliencia, perdón y segundas oportunidades.

Esta es una de las historias que componen “La Celda: voces de libertad”, un pódcast realizado por El Espectador y la Fundación Acción Interna, que cuenta historias de personas privadas de la libertad y de otras que ya la recuperaron.

Esta segunda temporada incluye seis relatos que están disponibles en todas las plataformas de audio de El Espectador (Spreaker, Deezer, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast) y en la página web de la Fundación Acción Interna.

