Hoy se estrena la segunda temporada del pódcast “La Celda”

“La celda”, un pódcast sobre segundas oportunidades Foto: El Espectador

Mujeres tras que defienden sus derechos en la cárcel, personas condenadas injustamente y actores del conflicto que hoy buscan la paz serán protagonistas de la segunda temporada de “La Celda: voces de libertad”, un pódcast creado por El Espectador y la Fundación Acción Interna.

El proyecto sonoro nació durante la pandemia de COVID-19 con el fin de darles voz a personas privadas de la libertad o pospenadas, una población que suele ser estigmatizada aun después de pagar por sus crímenes en prisión.

A partir de este martes, 20 de septiembre, estarán disponibles seis nuevas historias en las que la pregunta por las segundas oportunidades es el eje central. El lanzamiento coincide con la semana de la Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, y en cuyo nombre se realizan varias actividades en cárceles de todo el país.

Johana Bahamón, directora de Acción Interna, es la presentadora del pódcast. La Fundación lleva diez años promoviendo iniciativas para mejorar la calidad de vida de quienes viven tras las rejas.

“La población carcelaria y pospenada, en su gran mayoría, se ha movido en contextos y entornos muy difíciles que no les han permitido tener oportunidades laborales, de estudio, entre otras. Pero más allá de las consecuencias que tienen que pagar por esos errores, hay seres humanos talentosos en busca de segundas oportunidades”, dijo Bahamón en una entrevista reciente.

Según ella, el pódcast también busca dar a conocer la realidad de esta población para que la sociedad civil se interese en apoyarla y en ayudar a disminuir la reincidencia.

Cada martes, a partir de hoy, saldrá un episodio nuevo en las plataformas de audio de El Espectador (Spreaker, Deezer, Spotify y Google Podcast) y en la página web de la Fundación Acción Interna.

“La Celda” cuenta con la participación de Johana Bahamón como presentadora. Fue investigado, locutado y editado por el equipo periodístico de este diario. La producción estuvo a cargo de la fundación.

