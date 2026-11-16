El soldado que le ganó una demanda al Estado por la discriminación que sufrió en el Ejército
Yadir Alberto Galeano Preciado fue víctima dentro del Ejército de hostigamientos y tortura por su orientación sexual, cuando prestaba el servicio militar. Tuvo un intento de suicidio y la Justicia Penal Militar le abrió una investigación por intentar quitarse la vida con el arma de dotación. Tras años de batallas judiciales, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca reconoció las violencias de las que fue víctima y condenó a la Nación.
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