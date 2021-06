¿El uso de la tutela en Colombia está excediendo los límites?

El Juzgado 18 de Conocimiento de Bogotá admitió analizar la acción de tutela que interpuso el director de la Red de Veedurías, Pablo Bustos contra la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) por la presunta vulneración de los derechos al debido proceso y defensa e igualdad. Bustos presento el recurso con el fin de tumbar el resultado del partido de la Selección Colombia ante Brasil, encuentro que se llevó a cabo el pasado miércoles en el marco de la Copa América. El seleccionado colombiano fue derrotado dos por uno.

El juzgado, con base en los argumentos expuestos por Bustos, le ordenó a la Federación Colombiana, a la Conmebol y al árbitro Néstor Pitana que en dos días emitida la decisión de conocimiento entreguen versión de lo ocurrido en el encuentro deportivo en el que, a juicio de Bustos, se violaron los derechos de los colombianos debido a que existió una posible falta por parte del miembro arbitral.

En la decisión, el Juzgado ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores que por medio de las embajadas notifiquen de la decisión a la Confederación Suramericana de Fútbol. De otro modo, fue negada la medida provisional de Bustos sobre ordenar a las entidades a jugar la totalidad del partido antes de la siguiente fase clasificatoria. Para el veedor el error arbitral que se cometió amerita tal procedimiento.

Por último, el Juzgado estimó que en caso de ser necesario se decretaran las pruebas que haya lugar. No obstante, la polémica acción de tutela presentada por Bustos ha generado controversia sobre el uso de este instrumento en el país. Cabe mencionar que dicho elemento fue creado con el fin de evitar la vulneración de derechos fundamentales.

En diálogo con El Espectador el constitucionalista José Gregorio Hernández aseguró que la acción de tutela es una de las “instituciones” más importantes que dejó la Constitución de 1991 debido a que es un instrumento puesto al servicio de toda persona para que les resuelvan de manera pronta e inmediata posibles vulneraciones a los derechos fundamentales.

“Desde luego está contemplada para proteger a las personas frente al ejercicio de la autoridad. Para lograr ese equilibrio se ejerce la acción de tutela. Es así que este instrumento es necesario para impedir una conducta violatoria contra cualquier ciudadano. Incluso puede impartir una orden cuando hay omisión por parte de una entidad”, dijo el experto.

Hernández recordó que la acción de tutela debe ser ejercida dentro de los marcos constitucionales por lo que no es pertinente que exista un abuso de la misma por parte de la ciudadanía. “Durante estos 30 años no ha habido acción de abuso. Si de prono hubo casos, no creo que esos hayan salido triunfantes porque tanto jueces como la Corte Constitucional tienen la responsabilidad de analizar cuándo una acción es improcedente”.

El exmagistrado recordó que hay una jurisprudencia de la Corte Constitucional en la que se contempla que, únicamente, la acción de tutela se puede ejercer para la defensa de los derechos fundamentales. No obstante, también dejó claro que si existiere otro medio de defensa por el cual el ciudadano pueda acceder para culminar la vulneración del que es víctima podrá hacer uso del mismo sin necesidad de utilizar la acción de tutela.

Hernández recordó que “no se puede enfrentar la acción de tutela contra alguna providencia judicial salvo cuando exista un acto arbitrario por parte del juez que emite la decisión”. Reiteró, además, que no hay requisitos puntuales para ejercer el uso de la tutela en Colombia, sin embargo, expuso que la regla general para hacer uso de la misma es porque se han vulnerado los derechos fundamentales.

Como lo expuso el experto, la acción de tutela es uno de los instrumentos más usados para evitar la vulneración de derechos fundamentales, de ahí que, la Corte Constitucional tenga en su radicado 149.098 documentos en lo corrido del año. Bogotá es la ciudad que más tiene peticiones con 33.836, seguido de Antioquia (22.637), Valle del Cauca (16.126) Santander (7.336) y Norte de Santander (7.163). Los derechos más tutelados son derechos de petición (72.309), seguido de salud (30164) debido proceso (21.755) mínimo vital (14.064) y vida (8.999).