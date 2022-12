Eln entregó prueba de supervivencia de militar secuestrado en Arauca

El Eln tiene como principal zona de injerencia los departamentos de Arauca y Chocó. / AFP Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

A través de un video de aproximadamente dos minutos, la guerrilla del Eln confirmó que el suboficial de la Armada Camilo Andrés Córdoba se encuentra secuestrado por el Frente de Guerra Oriental, estructura criminal que hace presencia en Arauca y la frontera con Venezuela. En el video, el militar se identificó con su número de cédula y nombre completo e informó que pronto estará compartiendo su familia.

El suboficial de la Armada Camilo Andrés Córdoba, secuestrado por el ELN, les habló a sus familiares y seres queridos mediante un video: "No se preocupen, yo me encuentro bien".



Córdoba fue secuestrado el pasado 13 de diciembre de 2022 por hombres armados mientras se transportaba en un bus de servicio público. El secuestro se habría realizado en Tame (Arauca), entre las veredas Santo Domingo y Puerto Jordán en ese departamento. En ese momento se supo que el militar se encontraba de vacaciones visitando a sus amigos en Yopal.

“He tenido trato digno conforme a los derechos humanos, he dormido bien, he comido bien, gracias a Dios no he tenido ningún percance de salud. Le envío un saludo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis sobrinos”, indicó el suboficial Córdoba.

Los hechos ocurrieron cerca al caserío de Santo Domingo, zona rural del municipio de Tame, donde tiene alta injerencia el Eln. Históricamente y en meses pasados, se ha presentado el secuestro de integrantes de la Fuerza Pública. Por ejemplo, en noviembre pasado, fueron secuestrados los soldados del Ejército Fernando Urrego y Luifer Mejía, en ese mismo municipio aracano, donde también hace presencia el frente 10 de las disidencias de las Farc.

El pasado 17 de diciembre, a través de un comunicado de prensa, el Eln señaló que en los próximos días el suboficial será liberado y cualquier intento de rescate por la fuerza será responsabilidad del Estado colombiano y sus Fuerzas Militares. Sin embargo, lo que ha dicho el Gobierno es que todo esto presenta una contradicción teniendo en cuenta los diálogos de paz que se adelantan con ese grupo criminal en Caracas, Venezuela.

El abuelo de Camilo Andrés Córdoba fue entrevistado por Caracol Noticias y aseguró que anhela verlo pronto y “que por favor se pongan la mano en el corazón y liberen a mi nieto sano y salvo lo más pronto posible, ellos también son padres, hermanos como somos nosotros, libérenlo pronto”.

