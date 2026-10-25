ELN libera a adolescente de 17 años que permanecía retenida en el Cauca

En la entrega participó una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), organizaciones de derechos humanos y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). También estuvo presente el…

Una adolescente de 17 años fue liberada este domingo 25 de octubre por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), tras permanecer retenida durante 43 días en el municipio de Inzá, en el oriente del Cauca.

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En la entrega participó una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), organizaciones de derechos humanos y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). También estuvo presente el arzobispo de Popayán, monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos.

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La joven había sido retenida el 12 de septiembre en la vereda Togalma, durante enfrentamientos entre el ELN y la columna móvil Dagoberto Ramos, de las disidencias de las FARC conocida como Estado Mayor Central (EMC). Según un comunicado del Frente Guerrillero Manuel Vásquez Castaño, la adolescente pertenecía a esa estructura. En el mismo documento, el ELN afirmó que durante los combates murieron dos integrantes de la columna.

La noticia de la liberación se conoció este domingo, horas después de que el presidente Abelardo de la Espriella informara que el número de muertos en un bombardeo contra un campamento del ELN en zona rural de El Tambo, también en el Cauca, ascendió a 10. Entre las personas fallecidas, según el mandatario, se encuentra "Marcos Pacífico," señalado como jefe del frente José María Becerra, además de "Ochenta" y "Murillo".

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El Gobierno denominó la operación militar Ónix y la presentó como uno de los golpes más importantes contra esa guerrilla en los últimos ocho años. De la Espriella también atribuyó a "Marcos Pacífico" responsabilidad en homicidios, reclutamiento de menores y desplazamientos forzados.

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