Eln liberó a los cinco policías secuestrados en un retén en Tibú (Norte de Santander)

La liberación tuvo el acompañamiento de una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo. Foto: Defensoría del Pueblo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los cinco policías secuestrados en zona rural de Tibú (Norte de Santander) fueron liberados en la tarde de este lunes 19 de enero por el Ejército de Liberación Nacional (Eln), 13 días después de su plagio. Según conoció El Espectador, ese grupo armado llegó a un acuerdo con el Gobierno Nacional para lograr la entrega de los uniformados a una comisión humanitaria.

“Hoy fueron liberados cinco policías que se encontraban secuestrados por el Eln desde el pasado 6 de enero. Afortunadamente se encuentran en buen estado de salud. Los policías habían sido privados de la libertad cuando se movilizaban en un bus de servicio público en la vía Cúcuta–Tibú, sector La Llana", informó la Defensoría del Pueblo.

Lea también: Condenan al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso por 117 crímenes contra indígenas wayúu

La liberación de los uniformados tuvo la mediación de una comisión humanitaria de la que, además de la Defensoría del Pueblo, hicieron parte la Iglesia católica y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas. Todas estas entidades participaron en las gestiones necesarias para que el Eln liberara a los uniformados.

El pasado 9 de enero, esa guerrilla confirmó su autoría en el secuestro, que ocurrió en la vía que comunica a Cúcuta con Tibú, en la región del Catatumbo. Según indicó el grupo armado, los hechos ocurrieron cuando los uniformados fueron interceptados “en un retén de control, por comandos elenos, a la altura del sector El Tablazo”. Los patrulleros fueron identificados como Daniel de Jesús Granada Quiroz, Ramón Alberto Coronel Medina, Edwin Fabián Manosalva Contreras, José Ricardo Carrillo Romero y Carlos Eduardo Barrera.

Le puede interesar: Ejército confirma que son 26 las personas muertas en enfrentamientos armados en Guaviare

Según informó la Policía Nacional, los uniformados se encontraban de regreso de un turno navideño, dispuesto por la institución para que pudieran compartir con sus familias. La entidad precisó que los policías se desplazaban de civil y no portaban armas. El Eln ya había anunciado que buscaría las condiciones para su liberación. “Se les brindará y garantizará el debido proceso, trato digno, atención humanitaria y las garantías de seguridad”, señalaron en un reciente comunicado.

De igual forma, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado por la liberación de los demás uniformados y funcionarios públicos que siguen secuestrados por el Eln en esa región del país. “Reiteramos el llamado a los grupos armados a liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas que permanecen privadas de la libertad”, indicó la entidad por medio de un comunicado.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.