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Eln secuestra a 39 personas, entre ellas un menor, en zona rural de Chocó

En el sector de Toldas, sobre la carretera que conecta a Quibdó con Carmen de Atrato, 39 persona fueron secuestradas presuntamente por integrantes del Eln. El Ejército está desplegado en la zona.

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Redacción Judicial
14 de julio de 2026 - 03:28 p. m.
Según la Séptima División del Ejército, el hecho habría sido perpetrado por presuntos integrantes del grupo armado Eln.
Según la Séptima División del Ejército, el hecho habría sido perpetrado por presuntos integrantes del grupo armado Eln.
Foto: REUTERS - © Jaime Saldarriaga / Reuters
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Las autoridades confirmaron el secuestro de 39 personas, entre ellas un menor de edad, ocurrido en el sector de Toldas, sobre la vía que comunica a Quibdó con Carmen de Atrato, en el departamento de Chocó.

Según la Séptima División del Ejército, el hecho habría sido perpetrado por presuntos integrantes del grupo armado Eln, que actúa en esa zona del país. De acuerdo con el comunicado, las tropas, en coordinación con la Policía Nacional, adelantan en este momento operaciones para dar con los responsables del plagio y lograr la pronta liberación de las víctimas.

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Asimismo, el Ejército exigió al Eln “respetar la vida e integridad de las personas secuetradas y proceder a su liberación inmediata e incondicional”.

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Por Redacción Judicial

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