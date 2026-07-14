Eln secuestra a 39 personas, entre ellas un menor, en zona rural de Chocó

Según la Séptima División del Ejército, el hecho habría sido perpetrado por presuntos integrantes del grupo armado Eln. Foto: REUTERS - © Jaime Saldarriaga / Reuters

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Las autoridades confirmaron el secuestro de 39 personas, entre ellas un menor de edad, ocurrido en el sector de Toldas, sobre la vía que comunica a Quibdó con Carmen de Atrato, en el departamento de Chocó.

Según la Séptima División del Ejército, el hecho habría sido perpetrado por presuntos integrantes del grupo armado Eln, que actúa en esa zona del país. De acuerdo con el comunicado, las tropas, en coordinación con la Policía Nacional, adelantan en este momento operaciones para dar con los responsables del plagio y lograr la pronta liberación de las víctimas.

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Asimismo, el Ejército exigió al Eln “respetar la vida e integridad de las personas secuetradas y proceder a su liberación inmediata e incondicional”.

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