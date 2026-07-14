Ex Farc Rodrigo Londoño deberá reportarse este martes ante la JEP tras su viaje a España

Rodrigo Londoño, firmante de paz y presidente del Partido Comunes. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Rodrigo Londoño, conocido en el pasado como “Timochenko” y hoy presidente del partido Comunes, tiene como fecha límite este 14 de julio para certificar ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su regreso al país, luego de que el tribunal transicional le autorizara salir de Colombia para participar en una serie de actividades en España.

Según un documento de la Sección de Reconocimiento, la JEP avaló el desplazamiento de Londoño a Madrid entre el 22 de junio y el 11 de julio, atendiendo una invitación cursada por la organización española Izquierda Unida.

La carta de invitación, firmada por Francisco Pérez Esteban, responsable de Relaciones Internacionales de Izquierda Unida Federal, convocaba al excomandante de las antiguas Farc a un seminario sobre cooperación entre Europa y la Comunidad de países andinos.

El mismo documento precisó que, pese a la autorización de viaje, Londoño estaba obligado a conectarse de manera virtual a una diligencia programada el 24 de junio, y que debía presentarse de forma presencial ante la Secretaría Jurídica de la JEP a más tardar en la fecha de hoy.

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Consultada por El Espectador, la JEP explicó que los comparecientes del proceso de paz están sujetos a un régimen de condiciones, dentro del cual pueden solicitar permisos de salida del país. Estas solicitudes, señaló el tribunal, son evaluadas caso por caso por la Sección de Reconocimiento. En esta ocasión, la petición fue tramitada a raíz de la invitación de Izquierda Unida, federación de partidos de izquierda española, para un encuentro centrado en las relaciones entre Europa y la región andina.

El caso de Londoño cobra relevancia porque el margen de movimiento del que dispone se estrecha en las próximas semanas. El compareciente deberá encontrarse en territorio colombiano antes del 15 de agosto, fecha en que comenzará a ejecutarse la sentencia de la JEP que quedó en firme el pasado 1 de julio.

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