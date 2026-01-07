Embargan bienes de más de COP 7.300 millones de mujer extraditada a EE. UU. por narcotráfico

Los bienes están ubicados en Armenia (Quindío) y en los municipios de Cali, Sevilla y Jamundí, en Valle del Cauca. Foto: Fiscalía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Fiscalía impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder sobre 12 bienes que harían parte del patrimonio de Valentina Forero Álvarez, una mujer señalada por las autoridades de Estados Unidos de articular actividades de lavado de activos para una red dedicada al envío de cocaína desde Colombia hacia el exterior.

De acuerdo con el ente investigador, los bienes están conformados por seis inmuebles, tres vehículos y tres establecimientos de comercio, ubicados en Armenia (Quindío) y en los municipios de Cali, Sevilla y Jamundí, en Valle del Cauca. Los cálculos preliminares indican que el valor comercial de estas propiedades superaría los COP 7.300 millones.

Valentina Forero Álvarez fue capturada en noviembre de 2023 en Armenia (Quindío) y extraditada a Estados Unidos en mayo de 2025, donde enfrenta cargos relacionados con lavado de activos.

Lea: La DEA y autoridades colombianas realizaron extinción de dominio a bienes de narcotraficantes

La justicia estadounidense le atribuye a Forero Álvarez movimientos financieros cercanos a los USD 2,9 millones en efectivo entre junio de 2022 y abril de 2023, recursos que habrían sido tramitados a través del sistema financiero internacional y posteriormente transferidos a Colombia.

Según las pruebas recopiladas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, los 12 activos embargados figuraban a nombre de empresas de fachada, familiares y personas cercanas a Forero Álvarez, quienes no contaban con la capacidad económica ni financiera para justificar la adquisición legal de los mismos.

Para la Fiscalía, esta estructura habría sido utilizada como una maniobra para ocultar el verdadero origen de los recursos y dar apariencia de legalidad a dineros ilícitos obtenidos de la venta y distribución de estupefacientes en el exterior.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.