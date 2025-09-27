Logo El Espectador
La DEA y autoridades colombianas realizaron extinción de dominio a bienes de narcotraficantes

Las autoridades confirmaron que los bienes sometidos a extinción de dominio estaban avaluados en $34.000 millones. Esto se sabe.

Redacción Judicial
27 de septiembre de 2025 - 11:32 p. m.
La estructura utilizaba como principal modalidad de lavado de activos la creación de sociedades fachada, la adquisición de propiedades y la inversión en agricultura y ganadería.
Foto: Archivo Particular
En una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), fueron ocupados con fines de extinción de dominio 71 inmuebles y 1.000 cabezas de ganado en los departamentos de Chocó y Antioquia.

De acuerdo con las autoridades, los bienes, avaluados en $34.000 millones, pertenecerían a una organización criminal. La estructura utilizaba como principal modalidad de lavado de activos la creación de sociedades fachada, la adquisición de propiedades y la inversión en agricultura y ganadería.

Lea: Hombre señalado de asesinar a un investigador del CTI fue judicializado

De igual forma, señalaron que esta red narcotraficante despachaba mensualmente hasta tres toneladas de cocaína hacia destinos como Europa y Estados Unidos, “lo que generó un importante incremento patrimonial en el país”.

El director de Antinarcóticos, el brigadier general Ricardo Sánchez Silvestre aseguró que: “Este resultado demuestra la efectividad del trabajo coordinado entre las instituciones para atacar las redes criminales y sus activos ilícitos. Continuaremos trabajando sin descanso para cerrar el paso al crimen organizado”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

