Emergencia económica: magistrado Carlos Camargo ya presentó ponencia para tumbar el decreto

El documento será estudiado y debatido en la Sala Plena de la Corte Constitucional el próximo jueves 9 de abril. Foto: Archivo

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La emergencia económica decretada por el gobierno de Gustavo Petro en diciembre pasado, y suspendida por la Corte Constitucional en enero de este año, entró a la recta final en el alto tribunal. El magistrado Carlo Camargo Assis, ponente del caso, ya presentó un proyecto de fallo en el que pide tumbar la totalidad del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025. El próximo jueves 9 de abril, la Sala Plena tomaría una decisión de fondo.

El proyecto de Camargo apunta a que el decreto gubernamental no cumplía con los requisitos para ser expedido y entrar en vigencia en el momento en que fue firmado por el jefe de Estado. La ponencia del exdefensor del Pueblo principalmente apuntaría a que los problemas a los que buscaba hacerle frente la medida no eran realmente imprevisibles ni excepcionales, como lo señaló el gobierno en su momento.

El documento que será discutido el próximo jueves también recoge varios de los puntos que tuvieron en cuenta seis de los ocho magistrados que participan en el caso a la hora de suspender provisionalmente la medida. Un hecho sin precedentes en ese alto tribunal.

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