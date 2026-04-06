Fiscalía mantiene, por ahora, suspendida orden de captura contra alias “Calarcá”

Alexander Díaz ('Calarcá Córdoba') ingresó a la guerrilla de las FARC a mediados de la década de 1990. Foto: Terumoto Fukuda

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La orden de captura contra el jefe del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) de las disidencias de las Farc, Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, continúa suspendida. El tema fue abordado en la mañana de este lunes 6 de marzo en una reunión entre la fiscal general, Luz Adriana Camargo; y delegados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Fuentes de la Fiscalía le dijeron a El Espectador que la orden de captura no se levanta ni se reactiva por voluntad del búnker, “sino porque no se llegó a una decisión en la reunión de hoy”. Asimismo, señalaron que los delegados pidieron 15 días más para hacer sus consultas y decidir de fondo qué hacer con el jefe disidente.

La Fiscalía sigue contemplando la reactivación de la orden de captura contra alias “Calarcá”, debido a las pruebas que tiene frente a la presunta falta de voluntad para cumplir los requisitos establecidos en la Ley de la Paz Total del gobierno de Petro.

Esto se da tras el ultimátum del pasado 26 de marzo, en el que la Fiscalía anunció, a través de medios de comunicación, que si el Gobierno no reactivaba la orden de captura contra el jefe disidente, la misma entidad investigativa lo haría. De acuerdo con lo señalado por la fiscal Camargo, esta eventual decisión se basaría en la voluntad de “Calarcá” en la mesa de diálogos.

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