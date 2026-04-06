Quién es quién del caso Papá Pitufo: los mencionados en reuniones con abogado de Diego Marín

Jorge Alberto Lemus renunció a la DNI hace menos de una semana, cuando aún no se conocían los audios relacionados con el caso de Papá Pitufo. Foto: El Espectador

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Un nuevo capítulo se abrió en el sonado caso de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”. El nombre del zar del contrabando volvió a sonar en las últimas horas por cuenta de unos audios revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que comprometen a Jorge Alberto Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), de haberse reunido con el abogado del contrabandista para negociar supuestos beneficios judiciales.

La investigación da cuenta de dos reuniones en el despacho de Lemus en las que el abogado Luis Felipe Ramírez le dijo al exdirector Lemus que su cliente, “Papá Pitufo”, tiene información tan sensible que podría acabar con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Las conversaciones revelan contactos clandestinos entre funcionarios del Gobierno y personas cercanas a la Casa de Nariño con el hombre que inundó de contrabando los puertos del país.

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Pero no es la primera vez que el círculo cercano al hoy presidente Gustavo Petro aparece mencionado de presunta cercanía con “Papá Pitufo”. El hombre, que ya fue llamado a juicio por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio por dar y ofrecer, habría intentado inyectarle recursos a la campaña presidencial de Petro en 2022. Un aporte que, al parecer, habría sido mediado por el catalán Xavier Vendrell.

Ahora personas del círculo de “Papá Pitufo” aparecen relacionadas con funcionarios del gobierno Petro. En una entrevista reciente con Blu Radio, el exdirector Lemus dijo que en las reuniones con el abogado del zar del contrabando, lo que buscaba era convencerlo de que regresara al país, se entregara a las autoridades y colaborara con la justicia. Estas son las personas mencionadas en las grabaciones conocidas recientemente.

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Diego Marín Buitrago, el zar del contrabando

Para la justicia colombiana, el nombre de Diego Marín Buitrado está en el radar desde inicios de los años 90. Sin embargo, solo hasta ahora las investigaciones en su contra avanzaron y pudo ser llevado a juicio. Para 1993 ya era relacionado con los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del Cartel de Cali. Durante esa época, habría gestionado el ingreso de electrodomésticos forrados en dólares, producto del narcotráfico.

Ese dinero luego era lavado en el mercado negro de divisas. Para 1995, según fuentes de la Policía, “Papá Pitufo” ya había montado su propio imperio de contrabando con productos procedentes de China. Las investigaciones en su contra lo señalan de ser el cerebro de una poderosa red criminal que habría comprado a funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) para inundar de contrabando los puertos más importantes del país.

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Según la Fiscalía, entre 2023 y 2024, Marín Buitrago habría entregado al menos COP 1.019 millones en coimas y sobornos a uniformados de la Polfa que trabajaban en los puertos de Cartagena y Buenaventura, para que “miraran para otro lado” y permitieran el funcionamiento de sus negocios ilegales de contrabando. El caso ha salpicado ya a varios funcionarios públicos que están bajo la lupa de la Fiscalía y de la Procuraduría.

Durante la audiencia de acusación en contra de “Papá Pitufo”, en noviembre de 2025, la Fiscalía señaló que presuntamente participó en 13 eventos de entrega de dinero a funcionarios sobornados, que sumaron COP 915 millones. Hubo otros tres eventos de entrega de celulares y uno de entrega de un vehículo. El inicio de las audiencias preparatorias al juicio se fijó para el 23 de febrero de 2026, pero la audiencia fue aplazada y no se ha reprogramado.

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El proceso penal en contra de “Papá Pitufo” avanza en Colombia pese a que él está prófugo en Portugal, gracias a que un juez de Bogotá avaló la petición de la Fiscalía de declararlo en contumacia o rebeldía. Aunque su extradición ya tiene luz verde, el hombre le pidió asilo al país en el que se encuentra y, hasta que esa solicitud no sea resuelta, no se podrá hacer efectivo el trámite para su envío a Colombia, donde llegaría a ocupar el banquillo de los acusados.

De allí la importancia de la posible negociación del Jorge Alberto Lemus, exdirector de la DNI, con el abogado de “Papá Pitufo” para lograr, en su concepto, persuadirlo de regresar a Colombia, entregarse a las autoridades y aportar información sobre la presunta empresa de corrupción que investiga la Fiscalía. Una institución en la que, según los audios conocidos recientemente, Lemus estaría buscando beneficios para Marín Buitrago.

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Jorge Alberto Lemus, exdirector de la DNI

Hasta hace menos de una semana, Jorge Alberto Lemus ostentaba una de las posiciones más importantes del Gobierno Nacional como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la entidad que centraliza toda la información de especial relevancia para la protección de la soberanía y la seguridad nacional. El pasado 1 de abril, poco antes de que estallara el escándalo de sus reuniones, envió su renuncia a la Casa de Nariño.

Lemus ha estado en algunas de las posiciones más importantes del Ejecutivo. Antes de dirigir la DNI, estuvo al frente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), que funciona como el organismo nacional de inteligencia financiera del país. A esos puestos ha llegado, como él mismo lo ha dicho, por su conocimiento y experiencia en asuntos de inteligencia cuando hacía parte de la guerrilla del M-19, donde militó junto al presidente Gustavo Petro.

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Fue uno de los exintegrantes de ese grupo que, tras participar en las negociaciones de paz, se convirtió en un nombre sonado dentro de la Función Pública. Es abogado de la Universidad Santo Tomás y especialista en Gestión Pública egresado de la Universidad de los Andes. Ha sido asesor jurídico en distintas entidades públicas y privadas. Entre 1998 y 1999 fue secretario ejecutivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Ejerció como docente en distintas universidades y entre 2002 y 2004, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, fue subgerente del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe). Del 2014 al 2016, cuando Petro era alcalde de Bogotá, dirigió la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de la capital. De la mano del hoy presidente, llegó a dos de las posiciones más importantes del Ejecutivo.

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Luis Felipe Ramírez, el abogado de “Papá Pitufo”

El abogado Luis Felipe Ramírez es poco conocido, pero lo cierto es que en su despacho reposan los casos de algunos de los líderes de estructuras criminales más sonados en Colombia. Uno de ellos, por su puerto, es el de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”. El jurista aparece mencionado en los audios revelados recientemente como el emisario del zar del contrabando en la empresa de lograr que regrese a Colombia y hable ante la justicia.

Según las revelaciones recientes, fueron al menos dos las reuniones que el abogado Ramírez sostuvo con el exdirector Lemus. Según el ahora exfuncionario del gobierno Petro, no fue él, sino el jurista, el que buscó una reunión para hablar sobre el caso de su cliente. Reuniones sobre las cuales, según el propio Lemus, el presidente Petro tenía conocimiento y les había dado luz verde para lograr la comparecencia de “Papá Pitufo”.

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Su nombre ya había aparecido mencionado en el expediente de otra persona relevante dentro de las movidas del gobierno Petro: Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tulua”, jefe de la banda criminal La Inmaculada y hoy extraditado en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico. Fue el abogado Ramírez quien en enero de 2025 le envió una carta a Lemus, en nombre de Marín Silva, para intentar ponerle freno a su inminente extradición.

“Luis Felipe Ramírez Ospina, en calidad de apoderado del señor Andrés Felipe Marín Silva, conocido como ‘Pipe Tuluá’, líder de la organización ‘La Inmaculada’, me dirijo a usted respetuosamente con el objeto de hacerle llegar copia de las peticiones suscritas por mi representado, dirigidas al señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego”, rezaba la carta. Pese a su gestión, no logró ponerle freno a la extradición en esa gestión como mediador, por la que ahora también es mencionado en el caso de “Papá Pitufo”.

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