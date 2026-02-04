Logo El Espectador
Emergencia económica: Presidencia recusó a siete de ocho magistrados que estudian el caso

A la Corte Constitucional llegó un documetno de la Casa de Nariño en la que piden separar del proceso a siete magistrados de la Sala Plena. El arguemento del Ejecutivo es que los patrimonios de los togados los obligaría a pagar impuestos contemplados en el decreto expedido en diciembre pasado.

Redacción Judicial
04 de febrero de 2026 - 11:35 p. m.
Sala Plena de la Corte Constitucional.
En la tarde de este miércoles 4 de febrero, la Presidencia de la República recusó a siete de los ocho magistrados que estudian el decreto con el que el gobierno de Gustavo Petro declaró la emergencia económica en dicimebre pasado. Según los argumentos de la Casa de Nariño, los patrimonios de los magistrados los obligarían a pagar impuestos contemplados en la medida del gobierno, por lo cual sus intereses personales estarían comprometidos en el proceso.

Según el documento enviado a la Corte, se pide que sean separados del caso los magistrados Paola Andrea Meneses Mosquera, Natalia Ángel Cabo, Carlos Camargo Assis, Héctor Alfonso Carvajal Londoño, Lina Marcela Escobar Martínez, Vladimir Fernández Andrade y Miguel Polo Rosero.

Según se lee en el documetno enviado por el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Alfonso Ocampo, “conforme las declaraciones de renta publicadas en cumplimiento de la Ley 2013 de 2019, los magistrados objeto de esta recusación registran un patrimonio igual o superior a 40.000 UVT, equivalentes a COP 2.094.960.000, por lo que son sujetos pasivos directos del impuesto al patrimonio en los términos definidos por el Decreto Legislativo 1474 de 2025″.

Para la Casa de Nariño, Elos magistrados recusados tienen un interés económico actual, directo, determinable y específico en la decisión de constitucionalidad que les corresponde adoptar, pues el sentido del fallo incide de manera inmediata, cuantificable y cierta en su patrimonio personal".

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Judicial

