Judicial

Corte Suprema indaga al senador Efraín Cepeda tras señalamientos de Álvaro Ashton

La Corte Suprema de Justicia recibió una compulsa de copias por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que evalúe las declaraciones en audio entregadas por el excongresista Álvaro Ashton, en las que habla sobre presuntos vínculos entre políticos y paramilitares. El alto tribunal decidió indagar al senador Efraín Cepeda, pero además evalúa otro caso relacionado con el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Redacción Judicial
04 de febrero de 2026 - 11:07 p. m.
La Corte Suprema de Justicia dio inicio a una indagación contra el senador Efraín Cepeda, miembro del Partido Conservador.
La Corte Suprema de Justicia dio inicio a una indagación contra el senador Efraín Cepeda, miembro del Partido Conservador.
Foto: El Espectador - Jorge Londoño
Este miércoles 4 de febrero, la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación en contra del senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, tras una compulsa de copias remitida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La indagación está relacionada con declaraciones que el excongresista Álvaro Ashton le entregó a la justicia transicional sobre presuntos vínculos entre políticos y paramilitares.

Según la información que se conoce hasta el momento, la JEP le remitió al alto tribunal el 28 de octubre de 2025 seis CD con declaraciones en audio que Ashton entregó ante esa instancia creada con el Acuerdo de Paz de 2016. El contenido de esos archivos, según la Corte Suprema de Justicia, daría cuenta de “la presunta vinculación de varias personas con supuestas actividades ilegales”.

Con esa compulsa de copias, el alto tribunal abrió dos procesos. Uno de ellos contra el senador conservador, que llegó al despacho del magistrado Francisco Farfán, quien abrió una indagación previa y ordenó escuchar a Álvaro Ashton en ampliación de su denuncia, así como a Efraín Cepeda en versión libre. La diligencia para escuchar las declaraciones del expresidente del Senado se realizará el próximo 18 de febrero.

El segundo radicado que abrió la Corte Suprema de Justicia está relacionado con el ministro del Interior, Armando Benedetti, y llegó a manos del magistrado César Reyes, quien analiza el caso para determinar si los hechos corresponden a otra investigación que ya exista contra el jefe de cartera o si, en efecto, es necesario abrir una indagación en contra del alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Edgar Trujillo(22146)Hace 16 minutos
Efrain cepeda es un hampon de siete suelas y dandoselas de ser un hombre honesto y transparente. El karma a veces llega con intereses mas altos que la usura. Carcel para ese hampon.
