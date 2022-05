En firme condena contra exdirectora del IDU, Liliana Pardo por Carrusel de Contratación

Liliana Pardo, la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de Bogotá durante la alcaldía de Samuel Moreno, le pidió a la Corte Suprema de Justicia revisar su condena de más de 19 años de prisión por irregularidades en el Carrusel de la Contratación. La exfuncionaria que está capturada en Estado Unidos desde junio del año pasado buscaba una rebaja en su pena. No obstante, el alto tribunal no le dio la razón. La decisión no solo dejó en firme su sentencia, sino también lo hizo con la del excontralor de Bogotá, Miguel Moralesrussi condenado a tres años.

En un fallo de más de 90 páginas, el magistrado de la Sala Penal, Luis Antonio Hernández consignó que los recursos presentados por la de defensa de Pardo y Moralesrussi no era procedente para cambiar el monto de la condena de los exfuncionarios. A su juicio, los abogados pretendieron llevar una nueva etapa de pruebas en el recurso de casación cuando no debía ser de esa manera.

Lea aquí: Capturada en EE.UU. Liliana Pardo, exdirectora del IDU condenada por carrusel de la contratación

“La Sala encuentra que el cargo se limita a repetir los argumentos presentados en las instancias, sin evidenciar que la interpretación contenida en la sentencia se aleje del sentido natural y obvio de la norma citada, situación que impone su inadmisión, en la medida que el recurso de casación no es una instancia adicional para prorrogar el debate surtido ante los jueces de primer y segundo grado”, explica la providencia.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.