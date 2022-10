En firme proceso contra “Otoniel” por concierto para delinquir

Otoniel fue acusado de terrorismo, homicidio, tentativa de homicidio, tráfico y porte de armas, municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, tortura y desplazamiento forzado. Foto: Otoniel

El proceso contra Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, continuará pese a los peros que presentó la defensa del excomandante del Clan del Golfo. La jueza negó la petición de la defensa que buscaba reversar la acusación contra Otoniel argumentando que la Fiscalía no había vulnerado los derechos del exlíder del Clan. La petición de nulidad presentada por Jorge Luis Gutiérrez se basaba en el hecho de que el abogado defensor aseguró que el escrito de acusación no tomó en cuenta el delito de concierto para delinquir que le fue imputado en 2006.

La jueza determinó que no había ninguna violación al debido proceso en el caso que señala al excomandante como responsable de los delitos de terrorismo, homicidio, tentativa de homicidio, tráfico y porte de armas, municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, tortura y desplazamiento forzado. En la audiencia de este jueves, 13 de octubre, en el que se le vio a Otoniel, por primera vez ante la justicia colombiana después de que fue extraditado en mayo pasado, el fiscal del caso, Mario Burgos, aseguró que lo que se había retirado era el fin del delito y no el delito mismo.

La jueza afirmó que la ley permite cambios en el escrito de acusación, por lo que no sería una actuación que viole los derechos del procesado. “No se expuso argumento sobre cuál fue el menoscabo o detrimento generado al señor Úsuga David con la afectación de derechos fundamentales debido a la modificación realizada por la Fiscalía a la imputación” aclaró la jueza durante la audiencia preparatoria.

Además, aseguró que a pesar de las modificaciones realizadas dentro del escrito de acusación, el contenido de los hechos sigue siendo el mismo y “la readecuación de la legalidad a la imputación por la Fiscalía no sobrepasó, como lo expresó la defensa, la potestad al delegado del ente investigador”. Esto en respuesta a uno de los reclamos presentados por la defensa de Otoniel para buscar la nulidad de la acusación.

Frente al punto que mostró la defensa sobre la falta de garantías para asesorar a Úsuga en el proceso, la jueza le recordó que en las audiencias, Otoniel fue asesorado por su antiguo abogado y no ocurrió ninguna irregularidad en el proceso. “La acusación se hizo de debida forma, bajo los lineamientos legales y jurisprudenciales. No hay necesidad de retrotraer la actuación, pues no hay necesidad de subsanación” afirmó la delegada de la Rama Judicial. Pese a que la juez dejó en firme su decisión, el abogado de Otoniel apeló, y será la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, la encargada de verificar si deja o no en firme la acusación en contra del capo.

El proceso adelantado contra Otoniel trata de hechos cometidos por el excomandante del Clan del Golfo, precisamente cuando empezó a liderar el grupo ilegal y tuvo trato específicamente con Daniel Rendón, alias Don Mario, Roberto Vargas, alias Gavilán y Luis Padierna, alias Inglaterra, entre otros.

