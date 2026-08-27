En imágenes: Así fue la ceremonia de reconocimiento a nueva cúpula de las Fuerzas Militares

El presidente Abelardo de la Espriella encabezó este 26 de agosto la ceremonia de reconocimiento de la nueva cúpula de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. El acto, que comenzó a las 11 de la mañana con la tradicional marcha de honor, reunió a más de 360 uniformados y contó con la presencia de la antigua cúpula saliente.

En su discurso ante los generales y la tropa, el presidente De la Espriella trazó la misión de la nueva cúpula: “traerle la paz a Colombia, pero no la paz que se negocia con los delincuentes, no la falsa paz que arrodilla al Estado. Será la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República”.

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El mandatario advirtió además que ningún oficial “está autorizado para establecer comunicación con los grupos terroristas” y que el funcionario que lo haga “será llevado ante los tribunales”, al tiempo que precisó que “la extradición se surtirá una vez se agoten los términos legales”. Según De la Espriella, en sus primeros 17 días de gobierno ha firmado la extradición de 30 criminales.

La nueva línea de mando quedó conformada por el general (r) Jorge Eduardo Mora López como ministro de Defensa; el mayor general Erick Rodríguez Aparicio como comandante general de las Fuerzas Militares; el general Carlos Carrasquilla como jefe de Estado Mayor Conjunto; el general José Bertulfo Soto al frente del Ejército.

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Por su parte, el almirante Javier Alfonso Pinilla asumira el mando en la Armada; el general Juan Jaime Martínez Sosa en la Fuerza Aeroespacial, y el general Jesús Alejandro Barrera Peña como nuevo director de la Policía Nacional. El relevo consolida el giro de seguridad prometido por el nuevo gobierno, aunque queda pendiente el reto de sostener el ritmo de extradiciones anunciado y definir el rumbo institucional frente a los diálogos de paz suspendidos.

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