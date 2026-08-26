Abelardo de la Espriella posesionó a la nueva cúpula de las Fuerzas Militares y Policía

Presidente Abelardo de la Espriella tiene nueva cúpula militar: estos son sus perfiles Foto: Presidencia de la República

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Este 26 de agosto, en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, en Bogotá, se llevó a cabo la ceremonia de reconocimiento de la nueva cúpula militar y del ministro de Defensa, el general (r) r) Jorge Eduardo Mora López. El evento, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, comenzó a las 11 en punto con la marcha de honor.

El nuevo jefe de Estado otorgó, en primer lugar, el reconocimiento al nuevo ministro Mora, quien asumirá oficialmente el liderazgo de la cartera de Defensa a partir de este miércoles. El mayor general (r) llega después de 36 años de carrera militar, en la que ocupó cargos como comandante de la Octava División, comandante de la División de Fuerzas Especiales y director del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares. Nacido en Cúcuta y formado como oficial del Ejército, Mora también participó en la creación y comandancia de la Fuerza de Despliegue contra Amenazas Transnacionales.

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El segundo reconocimiento fue para el mayor general Erick Rodríguez, nuevo comandante general de las Fuerzas Militares. El general Rodríguez Aparicio pasó, en cuestión de dos meses, de estar en la reserva activa a convertirse nuevamente en uno de los oficiales con mayor poder de decisión dentro de la Fuerza Pública. El 20 de agosto de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella anunció su reincorporación al servicio activo y su designación como comandante general de las Fuerzas Militares.

Por su parte, el general Carlos Carrasquilla asumió como jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, órgano que asesora y apoya al comandante general en la conducción estratégica de las operaciones militares que desarrollan de manera conjunta el Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial. Carrasquilla es oriundo de Medellín y cuenta con más de tres décadas de servicio en el Ejército Nacional. Ingresó a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova en 1990 y se graduó como subteniente en 1992.

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La ceremonia siguió con el reconocimiento de los comandantes de las tres Fuerzas, junto con el nuevo director de la Policía Nacional.

En la comandancia del Ejército estará el general José Bertulfo Soto. Su llegada al máximo cargo de la institución castrense se produce después de más de tres décadas de carrera marcada por el liderazgo de tropas y su paso por algunas de las regiones más complejas en materia de seguridad, como Arauca, Cauca, Putumayo, Caquetá y Tolima. Ingresó a la institución en 1989 y se graduó como subteniente en 1992; desde entonces ha ocupado cargos como comandante de la Brigada Móvil 29, del Comando Específico de Cauca, del Comando de Educación y Doctrina y de la Quinta División.

En la Armada Nacional, el mando estará a cargo del almirante Javier Alfonso Pinilla, quien asumirá la conducción de la institución naval dentro de la nueva cúpula de la Fuerza Pública. Nacido en Barranquilla el 3 de diciembre de 1970, Jaimes Pinilla ingresó en 1988 a la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla. Desde entonces construyó una carrera de más de tres décadas dentro de la Armada, en la que ha ocupado cargos operacionales, administrativos y de planeación. En noviembre de 2024 alcanzó el grado de vicealmirante.

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En la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), el comando estará en manos del general Juan Jaime Martínez Sosa. Con una trayectoria de más de tres décadas, su carrera está marcada por su experiencia como piloto y en la conducción de operaciones aéreas. Durante su carrera, acumuló más de 7.000 horas de vuelo y estuvo al frente de los Comandos Aéreos de Combate 1 y 7, además del Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales.

Por su parte, el general Jesús Alejandro Barrera Peña asumirá como nuevo director de la Policía Nacional de Colombia. El mayor Barrera Peña llega a la Dirección de la Policía Nacional con una carrera de 35 años de servicio, buena parte de ella ligada a la inteligencia y la investigación criminal. Oriundo de Casanare, ingresó a la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander en 1988 y durante su trayectoria estuvo al frente de la Dirección de Inteligencia Policial, la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural y la Unidad de Investigación Sensible de la Dijín, además de desempeñarse como oficial de enlace ante Europol. Su nombramiento completa la nueva cúpula de la Fuerza Pública anunciada por el Gobierno nacional.

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