Nuevo director de la Policía, general Jesús Barrera, anuncia cambios en comandos del país

El nombramiento del general Jesús Barrera se dio en el marco de la ceremonia de reconocimiento de la nueva cúpula militar y del ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora López. Foto: Policía

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El nuevo director de la Policía es el general Jesús Alejandro Barrera Peña, posesionado este 26 de mayo por el presidente Abelardo de la Espriella. El oficial llega al cargo con una trayectoria de 35 años de servicio, gran parte de ella enfocada en labores de inteligencia e investigación criminal.

El nombramiento se dio en el marco de la ceremonia de reconocimiento de la nueva cúpula militar y del ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora López, en la que también fue presentado el nuevo comandante de las Fuerzas Militares, general Erick Rodríguez, junto con los oficiales que quedarán al mando del Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial.

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Como parte de su hoja de ruta, la institución anunció la creación de bloques integrados por la Fuerza Pública, articulados con autoridades administrativas y otras entidades, con el propósito de reforzar la seguridad en las principales ciudades del país y enfrentar con mayor contundencia a los grupos armados y otras formas de criminalidad que afectan a la ciudadanía.

Los nuevos mandos a nivel nacional

Junto con la posesión de Barrera, se dio a conocer la nueva lista de generales y coroneles que asumirán los principales cargos de la institución. En las jefaturas y direcciones nacionales quedaron:

Jefatura Nacional de Administración de Recursos: brigadier general Herbert Luguiy Benavidez Valderrama

Dirección de Antinarcóticos: brigadier general William Castaño Ramos

Inspección General: brigadier general Yurian Jeannette Romero Murte

Jefatura de Desarrollo Humano: brigadier general Claudia Susana Blanco Romero

Dirección de Carabineros y Protección Ambiental: brigadier general Óscar Mauricio Rico Guzmán

Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión: coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso

Dirección de Bienestar Social y de Familia: coronel Fernando Guzmán Ramos

Dirección de Talento Humano: coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval

Dirección de Educación Policial: coronel Mauricio Andrés Carrillo Álvarez

Dirección Logística y Financiera: coronel Wilson Gilberto Barrios Perdomo

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Comandantes de las regiones de Policía

Región de Policía 2: brigadier general William Quintero Salazar

Región de Policía 3: brigadier general Andrés Fernando Serna Bustamante

Región de Policía 4: brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea

Región de Policía 5: brigadier general Gelver Yecid Peña Araque

Región de Policía 6: brigadier general Henry Yesid Bello Cubides

Región de Policía 7: brigadier general Ricardo Sánchez Silvestre

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Comandantes de las policías metropolitanas

Bogotá: brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano

Barranquilla: brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro

Bucaramanga: brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez

Valle de Aburrá: coronel Richard Raúl Fajardo Ayala

Santiago de Cali: coronel Néstor Armando Pineda Castellanos

Cartagena: coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez

San José de Cúcuta: coronel Pedro José Saavedra Pinzón

Tunja: coronel Alfonso Burbano González

Santa Marta: coronel Jeyson Haird López Puerto

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Comandantes de los departamentos de Policía

Antioquia: coronel Luis Fernando Serna Zapata

Huila: coronel Diego Edixon Mora Muñoz

Vichada: coronel Juan Pablo Blanco Sierra

Vaupés: coronel Javier Alberto Duarte Reyes

Santander: coronel Luis Fernando Atuesta Zárate

Boyacá: coronel James Evelio Totena Girón

Norte de Santander: coronel Carlos Angarita Antolinez

Córdoba: coronel Darío Daniel Montenegro Ojeda

Cundinamarca: coronel Luis Carlos Romero Galvis

Quindío: coronel Gustavo Alberto Morales Tabares

Nariño: coronel José Hair Urrego Baquero

Valle del Cauca: coronel Amaury Lynsay Aguilera López

Tolima: coronel Ferney Martín Romero

Atlántico: coronel Rubén Darío Berrio Buitrago

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En su discurso de posesión, el general Barrera señaló: “El compromiso es grande y con todos los colombianos: Construir un mejor país. Incentivar el amor por la Policía Nacional con nuestro lema representativo ‘Dios y Patria’, trabajando incansablemente con todas nuestras capacidades institucionales, con el fin de obtener resultados positivos para fortalecer la confianza entre la Policía y la ciudadanía”.

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