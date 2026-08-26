Nuevo director de la Policía, general Jesús Barrera, anuncia cambios en comandos del país

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El nuevo director de la Policía es el general Jesús Alejandro Barrera Peña, posesionado este 26 de mayo por el presidente Abelardo de la Espriella. El oficial llega al cargo con una trayectoria de 35 años de servicio, gran parte de ella enfocada en labores de inteligencia e investigación criminal.
El nombramiento se dio en el marco de la ceremonia de reconocimiento de la nueva cúpula militar y del ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora López, en la que también fue presentado el nuevo comandante de las Fuerzas Militares, general Erick Rodríguez, junto con los oficiales que quedarán al mando del Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial.
En contexto: Abelardo de la Espriella posesionó a la nueva cúpula de las Fuerzas Militares y Policía
Como parte de su hoja de ruta, la institución anunció la creación de bloques integrados por la Fuerza Pública, articulados con autoridades administrativas y otras entidades, con el propósito de reforzar la seguridad en las principales ciudades del país y enfrentar con mayor contundencia a los grupos armados y otras formas de criminalidad que afectan a la ciudadanía.
Los nuevos mandos a nivel nacional
Junto con la posesión de Barrera, se dio a conocer la nueva lista de generales y coroneles que asumirán los principales cargos de la institución. En las jefaturas y direcciones nacionales quedaron:
- Jefatura Nacional de Administración de Recursos: brigadier general Herbert Luguiy Benavidez Valderrama
- Dirección de Antinarcóticos: brigadier general William Castaño Ramos
- Inspección General: brigadier general Yurian Jeannette Romero Murte
- Jefatura de Desarrollo Humano: brigadier general Claudia Susana Blanco Romero
- Dirección de Carabineros y Protección Ambiental: brigadier general Óscar Mauricio Rico Guzmán
- Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión: coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso
- Dirección de Bienestar Social y de Familia: coronel Fernando Guzmán Ramos
- Dirección de Talento Humano: coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval
- Dirección de Educación Policial: coronel Mauricio Andrés Carrillo Álvarez
- Dirección Logística y Financiera: coronel Wilson Gilberto Barrios Perdomo
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Comandantes de las regiones de Policía
- Región de Policía 2: brigadier general William Quintero Salazar
- Región de Policía 3: brigadier general Andrés Fernando Serna Bustamante
- Región de Policía 4: brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea
- Región de Policía 5: brigadier general Gelver Yecid Peña Araque
- Región de Policía 6: brigadier general Henry Yesid Bello Cubides
- Región de Policía 7: brigadier general Ricardo Sánchez Silvestre
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Comandantes de las policías metropolitanas
- Bogotá: brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano
- Barranquilla: brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro
- Bucaramanga: brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez
- Valle de Aburrá: coronel Richard Raúl Fajardo Ayala
- Santiago de Cali: coronel Néstor Armando Pineda Castellanos
- Cartagena: coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez
- San José de Cúcuta: coronel Pedro José Saavedra Pinzón
- Tunja: coronel Alfonso Burbano González
- Santa Marta: coronel Jeyson Haird López Puerto
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Comandantes de los departamentos de Policía
- Antioquia: coronel Luis Fernando Serna Zapata
- Huila: coronel Diego Edixon Mora Muñoz
- Vichada: coronel Juan Pablo Blanco Sierra
- Vaupés: coronel Javier Alberto Duarte Reyes
- Santander: coronel Luis Fernando Atuesta Zárate
- Boyacá: coronel James Evelio Totena Girón
- Norte de Santander: coronel Carlos Angarita Antolinez
- Córdoba: coronel Darío Daniel Montenegro Ojeda
- Cundinamarca: coronel Luis Carlos Romero Galvis
- Quindío: coronel Gustavo Alberto Morales Tabares
- Nariño: coronel José Hair Urrego Baquero
- Valle del Cauca: coronel Amaury Lynsay Aguilera López
- Tolima: coronel Ferney Martín Romero
- Atlántico: coronel Rubén Darío Berrio Buitrago
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En su discurso de posesión, el general Barrera señaló: “El compromiso es grande y con todos los colombianos: Construir un mejor país. Incentivar el amor por la Policía Nacional con nuestro lema representativo ‘Dios y Patria’, trabajando incansablemente con todas nuestras capacidades institucionales, con el fin de obtener resultados positivos para fortalecer la confianza entre la Policía y la ciudadanía”.
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