En los primeros días de 2026, Interpol retuvo en Colombia a 15 prófugos internacionales

Entre los capturados se encuentran el ciudadano surcoreano Lee Sang Ju, requerido por malversación de fondos (primera fila a la izquierda); el colombiano Miller Alejandro Cano Mateus, condenado a 25 años de prisión por robo calificado (primera fila a la derecha); y la colombiana Laura Castro y el neerlandés Rudi Theodorus Jacob Brett Bos, requeridos por Países Bajos por trata de personas y tráfico de seres humanos (segunda fila). Foto: DIJIN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En los primeros 20 días de 2026, la Policía Nacional, por medio de la Oficina Central Nacional (OCN) Interpol Colombia, logró la retención de 15 ciudadanos colombianos y extranjeros requeridos por autoridades judiciales de distintos países mediante notificación roja de Interpol, alertas internacionales que permiten la localización y detención de prófugos.

Las operaciones se realizaron en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y otros municipios del país, y permitieron ubicar a personas buscadas por narcotráfico, homicidio, estafa, enriquecimiento ilícito, porte ilegal de armas, delitos sexuales, complicidad y trata de personas, delitos cometidos fuera del territorio colombiano.

De acuerdo con la Policía, los retenidos corresponden a nueve nacionalidades y eran solicitados por 10 países, entre ellos España (cinco casos), Países Bajos (dos), Corea del Sur, Alemania, Ecuador, Italia, Paraguay, Costa Rica, México y Venezuela. El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), aseguró que las retenciones hacen parte de una estrategia integral para evitar el asentamiento y la expansión de organizaciones criminales internacionales en el país.

Lea: Estos son los nuevos cambios que tendrá la Policía para arrancar 2026

El coronel Alfonso Sanabria destacó que, además de fortalecer la investigación, la Policía también se ha enfocado en el “control aeroportuario, el control migratorio, el control fronterizo y la movilidad transnacional. Asimismo, fue clave el intercambio oportuno de información internacional, el uso estratégico de bases de datos de Interpol, las labores investigativas especializadas y el trabajo articulado con autoridades judiciales y migratorias no solo nacionales, sino también internacionales”.

Entre las capturas más destacadas se encuentra la de Miller Alejandro Cano Mateus, ciudadano colombiano requerido por Ecuador para cumplir una condena de 25 años de prisión por robo calificado. Cano Mateus se había fugado de un centro penitenciario de ese país y era considerado prófugo de alta prioridad para las autoridades ecuatorianas.

Otro caso relevante es el de Lee Sang Ju, ciudadano surcoreano, requerido por Corea del Sur por el delito de malversación de fondos. Según el requerimiento judicial, el hombre se habría apropiado indebidamente de USD 1.369.857 cuando se desempeñaba como directivo de una empresa textil con operaciones en Nicaragua. El ciudadano surcoreano fue retenido en Bogotá.

En el Quindío, específicamente en el municipio de Calarcá, fue capturada Martha Isabel Manrique Solarte, ciudadana colombiana solicitada por Paraguay por el delito de estafa. De acuerdo con el expediente, la mujer estaría vinculada a la simulación de actos contractuales y maniobras engañosas dentro de un proceso judicial, con las que habría causado perjuicios económicos significativos.

Capturas por narcotráfico y trata de personas

En materia de narcotráfico, fue retenido en Tuluá (Valle del Cauca) José Albeiro Agudelo Torres, requerido por España por su presunta participación en una organización criminal dedicada a la comercialización de cocaína en Palma de Mallorca. Las autoridades españolas lo señalan de cumplir un rol clave en la logística y distribución del estupefaciente.

Lea también: Capturan en Tolima a alias “Ganadero”, presunto narco buscado con circular roja de Interpol

Uno de los casos de mayor gravedad corresponde a Laura Nathalie Castro Cipagauta, ciudadana colombiana, y Rudi Theodorus Jacob Brett Bos, ciudadano neerlandés, quienes eran requeridos por Países Bajos por los delitos de trata de personas y tráfico de seres humanos. Según la investigación, ambos serían líderes de una red transnacional dedicada a la explotación sexual de mujeres sudamericanas, captando a las víctimas mediante engaños y trasladándolas a Europa. Ambos fueron retenidos en Bogotá.

Las 15 personas retenidas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, mientras avanzan los trámites de extradición solicitados por los países requirentes.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.