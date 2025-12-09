Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
En VivoActualizado hace 10 minutos

En vivo: Fiscalía imputa al excanciller Álvaro Leyva por el escándalo de los pasaportes

La Fiscalía investiga si el excanciller del gobierno de Gustavo Petro incurrió o no en el delito de prevaricato por acción, relacionado con el caso de la licitación para la producción y distribución de pasaportes colombianos. El mismo caso le mereció una sanción de la Procuraduría que ahora lo tiene fuera de su cargo e inhabilitado por un período de diez años.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
09 de diciembre de 2025 - 02:31 p. m.

Actualizaciones clave

Por el mismo escándalo de los pasaportes, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por un período de diez años al excanciller Leyva.
Por el mismo escándalo de los pasaportes, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por un período de diez años al excanciller Leyva.
Foto: Óscar Pérez
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En la mañana de este martes 9 de diciembre, ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación imputará cargos contra el excanciller del gobierno de Gustavo Petro, Álvaro Leyva Durán. Esto, por su presunta responsabilidad en el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo, con relación al sonado escándalo de los pasaportes que, incluso, la mereció una sanción disciplinaria y su salida del gabinete de ministros.

Según los argumentos del ente investigador, el excanciller habría expedido varios actos administrativos supuestamente irregulares durante el proceso de licitación para contratar a la empresa encargada de producir y distribuir los pasaportes colombianos. Por ese mismo escándalo, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por un período de 10 años. Para el Ministerio Público, el exfuncionario declaró desierta la licitación sin fundamento legal.

El caso se remite a septiembre de 2023, cuando por instrucciones del entonces canciller Leyva, se suspendió la licitación para la gestión del servicio de pasaportes. El proceso había sido adjudicado a Thomas Greg & Sons, firma que obtuvo el mayor puntaje en la evaluación y cuya propuesta superaba los COP 600.000 millones. Por estas acciones, en diciembre de 2023 la Fiscalía empezó a investigar al hoy exfuncionario del gobierno Petro.

En contexto: Fiscalía le imputará cargos al excanciller Álvaro Leyva por caso pasaportes

Siga minuto a minuto la audiencia:

Actualización claveHace 5 horas

Inicia la audiencia de imputación

Cerca de las 9:00 de la mañana inició la audiencia de imputación en contra del excanciller Leyva. La diligencia se adelanta en el Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, el exfuncionario se conectó de forma virtual, no asistió presencialmente a la sala de audiencias. La fiscal del caso hizo un recuento detallado de los actos administrativos mediante los cuales Leyva declaró desierta la licitación para los pasaportes.

La investigadora cuestionó las razones por las que el exfuncionario, al parecer de forma deliberada, declaró desierta la licitación para la producción y distribución de pasaportes. “Usted sabía que estaba emitiendo una resolución carente de razones jurídicas”, dijo la fiscal del caso. Agregó que el exfuncionario actuó con el objetivo de “abrir la puerta de manera caprichosa y vertiginosa a una urgencia manifiesta, para contratar de forma directa”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Álvaro Leyva

Excanciller Álvaro Leyva

Pasaportes

Thomas Greg

Gobierno Petro

Fiscalía

Imputación

Delitos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

Actualizaciones clave

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.