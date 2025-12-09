En vivo: Fiscalía imputa al excanciller Álvaro Leyva por el escándalo de los pasaportes

Por el mismo escándalo de los pasaportes, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por un período de diez años al excanciller Leyva. Foto: Óscar Pérez

En la mañana de este martes 9 de diciembre, ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación imputará cargos contra el excanciller del gobierno de Gustavo Petro, Álvaro Leyva Durán. Esto, por su presunta responsabilidad en el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo, con relación al sonado escándalo de los pasaportes que, incluso, la mereció una sanción disciplinaria y su salida del gabinete de ministros.

Según los argumentos del ente investigador, el excanciller habría expedido varios actos administrativos supuestamente irregulares durante el proceso de licitación para contratar a la empresa encargada de producir y distribuir los pasaportes colombianos. Por ese mismo escándalo, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por un período de 10 años. Para el Ministerio Público, el exfuncionario declaró desierta la licitación sin fundamento legal.

El caso se remite a septiembre de 2023, cuando por instrucciones del entonces canciller Leyva, se suspendió la licitación para la gestión del servicio de pasaportes. El proceso había sido adjudicado a Thomas Greg & Sons, firma que obtuvo el mayor puntaje en la evaluación y cuya propuesta superaba los COP 600.000 millones. Por estas acciones, en diciembre de 2023 la Fiscalía empezó a investigar al hoy exfuncionario del gobierno Petro.

Siga minuto a minuto la audiencia:

Cerca de las 9:00 de la mañana inició la audiencia de imputación en contra del excanciller Leyva. La diligencia se adelanta en el Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, el exfuncionario se conectó de forma virtual, no asistió presencialmente a la sala de audiencias. La fiscal del caso hizo un recuento detallado de los actos administrativos mediante los cuales Leyva declaró desierta la licitación para los pasaportes.

La investigadora cuestionó las razones por las que el exfuncionario, al parecer de forma deliberada, declaró desierta la licitación para la producción y distribución de pasaportes. “Usted sabía que estaba emitiendo una resolución carente de razones jurídicas”, dijo la fiscal del caso. Agregó que el exfuncionario actuó con el objetivo de “abrir la puerta de manera caprichosa y vertiginosa a una urgencia manifiesta, para contratar de forma directa”.

