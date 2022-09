Enilce López “La Gata” deberá aportar verdad en audiencia que convocó la JEP

Aunque su sometimiento a la justicia transicional fue rechazado en agosto de 2021, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la JEP le dio la última oportunidad a la empresaria del chance para que, a través de una audiencia aporte verdad. Con base en la información que revele se definirá si acepta completamente su sometimiento.

Aunque en agosto de 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le cerró la puerta a Enilce López, La “Gata”, para que se sometiera a la justicia transicional, casi un año después, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz le lanzó un salvavidas, y ordenó realizar una audiencia pública, única y definitiva de aporte a la verdad plena en la que participe la empresaria del chance. Lo que analizará el tribunal es que las contribuciones sean efectivas para la reparación de las víctimas, y solo de ser así, sería aceptada en la justicia transicional.

La JEP, en el auto de 30 páginas, aclaró que la empresaria del chance deberá entregar sus aportes a la verdad a través de audiencias públicas que podrán extenderse durante varios días. Además, dijo que en caso de ser necesario el tribunal le otorgará las medidas de seguridad que necesita en virtud de las manifestaciones que eventualmente pueda hacer. La decisión de la justicia transicional llegó este miércoles luego de que analizó un recurso de apelación que presentó La “Gata” a la decisión emitida durante 2021.

En este caso, la Sección determinó que López podría tener la condición de tercera civil porque fue colaboradora de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pues lo que tiene registrada la justicia ordinaria es que, entre otras acciones, lideró un grupo de personas que ejecutaron operaciones de lavado de activos con recursos provenientes de las actividades ilegales de ese grupo armado.

“Las piezas procesales indican que las AUC encontraron en la solicitante una aliada con poder autónomo en razón a los múltiples negocios de chance y juegos de azar de los que era dueña, y a que detentaba gran influencia social y económica en varios territorios, especialmente, en el departamento de Bolívar”, explicó la JEP y añadió que era necesario revocar la primera decisión que tomó la JEP sobre su sometimiento, aún más, cuando la empresaria del chance puede revelar información de “macrocriminalidad” asociados a los medios y métodos de financiación de las extintas AUC.

En la diligencia participarán víctimas y delegados del Ministerio Público. Y La “Gata” “podrá corregir, complementar y ampliar las deficiencias que se evidenciaron respecto de su compromiso de aportes originario. Igualmente, deberá referirse a su relacionamiento probado con las AUC y con varios de sus comandantes, y ampliar las afirmaciones en el sentido de que ella y su familia fueron contactados por políticos para que los apoyaran en sus campañas electorales”.

La JEP tiene intención de que con sus aportes de verdad, la empresaria del chance relate hechos que permita esclarecer su presunta participación en calidad de líder de una estructura armada ilegal dedicada al lavado de activos que impactó directamente la financiación de las AUC, revelar los nombres y las acciones cometidas por terceras personas, y dar cuenta de conductas ilícitas cometidas por ella, allegados, conocidos, integrantes de las AUC o de otros grupos armados.

La decisión que le abrió una puerta a López en la justicia transicional aclaró que deberá abstenerse de realizar afirmaciones generales, vagas e imprecisas y omitir recuentos innecesarios sobre asuntos que ya fueron conocidos por la justicia ordinaria y por la JEP. Por el contrario, deberá relatar lo que le consta o sabe de la influencia de las AUC u otros grupos armados ilegales en Bolívar, Atlántico, Magdalena y Sucre. Entre otras cosas, López está obligada a responder todos los cuestionamientos y peticiones de información que le hagan los magistrados de la Sala sin objeciones.

Aunque aún no se ha definido la fecha de las audiencias, esta es la oportunidad para que La “Gata” revele información de interés de la JEP y con ello su sometimiento quede en firme, pese a que hace unos años cuando pidió pista no fue aceptado porque consideraron que la empresaria no tenía claro un proyecto de verdad que superara lo dicho en la justicia ordinaria donde ya reposa una condena en su contra.

La “Gata” está ante los estrados judiciales por su relación con grupos paramilitares que de alguna forma la llevaron a que se desmoronara su imperio producto de los chances y apuestas y con ello también se deteriorara su estado de salud. Lo que reposa en la justicia ordinaria es que la empresaria estuvo vinculada en el homicidio de Amaury Fabián Ochoa y, además, es procesada por, supuestamente, utilizar el negocio de los juegos de azar y apuestas para lavarle la plata a los grupos de autodefensa de Salvatore Mancuso.

Por este último caso, la Fiscalía le ha quitado a López 1.580 bienes avaluados en $1.5 billones, uno de los procesos de extinción de dominio más grandes de la historia. Pero, la situación judicial de la “Gata” no es nueva, por el contrario, quedó en firme el 14 de agosto de 2013, cuando la Corte Suprema de Justicia ratificó su condena por el homicidio de Ochoa, quien era vigilante de un peaje entre los municipios de Ovejas y Carmen de Bolívar (Sucre). El hombre fue asesinado el 12 de junio de 2000 luego de que López le dijera a los paramilitares que era un informante de las Farc.

No obstante, ahora, el nuevo foco de investigación de la Fiscalía se centró en investigar si la inmensa fortuna de la “Gata” se había dado por el jugoso negocio del chance o por lavarle la plata a los paramilitares de Mancuso. Fue con información de la DEA y de la Policía que los investigadores encontraron que desde 2004 López utilizó la fachada de legalidad de los juegos de azar para limpiar el dinero de las autodefensas y así armar su imperio económico.

