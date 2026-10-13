Entregar armas y revelar nexos políticos: las condiciones para obtener rebajas de penas

El Gobierno radicó en el Congreso un proyecto de ley para facilitar el desarme y el sometimiento a la justicia de las estructuras criminales. La iniciativa descarta una negociación política y contempla beneficios judiciales condicionados a entrega de armas, información sobre rutas del narcotráfico, así como demostrar vínculos con corrupción pública.