 

Entregar armas y revelar nexos políticos: las condiciones para obtener rebajas de penas

El Gobierno radicó en el Congreso un proyecto de ley para facilitar el desarme y el sometimiento a la justicia de las estructuras criminales. La iniciativa descarta una negociación política y contempla beneficios judiciales condicionados a entrega de armas, información sobre rutas del narcotráfico, así como demostrar vínculos con corrupción pública.

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Redacción Judicial

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