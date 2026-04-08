Epa Colombia no será trasladada al Buen Pastor mientras avanza investigación del Inpec

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, se encuentra recluida en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá. Foto: Captura Caracol Televisión

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Daneidy Barrera Rojas, influencer conocida como “Epa Colombia”, no será trasladada a la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá. Esto, pese a la investigación que abrió el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por su presunto mal comportamiento en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en la misma ciudad.

Ante estas denuncias, las autoridades evaluaron la posibilidad de que Barrera Rojas regresara a la cárcel El Buen Pastor, lugar donde fue recluida tras su condena en enero de 2025. Sin embargo, fuentes del Inpec confirmaron a El Espectador que, aunque la investigación contra “Epa Colombia” se mantiene por los supuestos lujos, comodidades o beneficios otorgados a la influencer, hasta el momento “no hay nada sobre un traslado para ella”.

Contexto: Inpec abre investigación por supuestos lujos de Epa Colombia en la cárcel

La última polémica sobre “Epa Colombia” tiene su origen en un informe en el que se advirtieron los supuestos beneficios de la influencer en la Escuela de Carabineros, relacionados con comodidades, lujos y visitas. En ese contexto, el pasado 19 de marzo, el director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, anunció la apertura de la investigación contra la influencer tras la elaboración del documento.

En su momento, el coronel Gutiérrez señaló: “Se elaboró un informe dirigido al señor ministro de Justicia y estamos trabajando con el Gobierno nacional para establecer una decisión frente a eso”. Asimismo, el director del Inpec indicó que ningún recluso puede tener un trato privilegiado, pues esto vulneraría el derecho a la igualdad del resto de los internos.

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La influencer fue condenada a cinco años y dos meses de prisión el 27 de enero de 2025 por los delitos de daño en bien ajeno agravado, instigación a delinquir con fines terroristas y perturbación al servicio de transporte público. Los hechos por los que fue condenada Barrera Rojas tuvieron lugar en noviembre de 2019, cuando destruyó con un martillo varias instalaciones de la estación Molinos, al sur de Bogotá, y difundió las imágenes a través de sus redes sociales.

Entre los elementos afectados estuvieron equipos de validación, puertas de vidrio, cajeros automáticos de recarga y la registradora de acceso al sistema. Debido a estos daños, la empresa Recaudo Bogotá, la cual representa al Distrito, aseguró que la estación debió suspender su operación durante seis días, lo que generó pérdidas económicas por la interrupción del servicio, el recaudo de pasajes y el uso habitual de la infraestructura.

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