"Es una embestida": presidente de la JEP sobre recorte de presupuesto
El magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la justicia transicional, habló con El Espectador en medio de la crisis que enfrenta esa instancia por los posibles recortes a su presupuesto, los proyectos que buscan modificar su duración y el alcance de sus sentencias y el diálogo inexistente con el presidente Abelardo de la Espriella. Su llamado es claro: lo que está en juego hoy son las garantías de víctimas y comparecientes.
Comentarios
-
ed(31419)•Hace 2 minutosel "magistrado alterno" de esa justicia alterna dice que ahora sus pobres empleados no recibirán los 400 mil millones de pesitos de salario mensual o no se podrá contratar los documentales de 100 billones de pesitos a los mamertos que lo filman. Se le destapó el guardado y esta como gato gordo y viejo patas arriba.
-
Gustavo(34793)•Hace 6 minutosAhora la culpa es de la victimas, no han hecho un carajo, solo gastar en burocracia y hablar paja, ahora se están moviendo porqué están viendo que no les va a acanzar la plata para mantener a sus amiguitos.
-
Alberto Gómez(jbw8b)•Hace 13 minutosJEP: morrocoy coja contra las farc, ágil gacela contra los militares, cero resultados para las víctimas de las criminales farc.