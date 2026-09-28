"Es una embestida": presidente de la JEP sobre recorte de presupuesto

El magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la justicia transicional, habló con El Espectador en medio de la crisis que enfrenta esa instancia por los posibles recortes a su presupuesto, los proyectos que buscan modificar su duración y el alcance de sus sentencias y el diálogo inexistente con el presidente Abelardo de la Espriella. Su llamado es claro: lo que está en juego hoy son las garantías de víctimas y comparecientes.