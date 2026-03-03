Publicidad

Escolta de secretario de la Cámara fue capturado con dinero que sería para compra de votos

Se trata de Luis Alfredo Acuña, quien haría parte del esquema de seguridad de Jaime Luis Lacouture. El hombre llevaba COP 145 millones en efectivo y propaganda política.

Redacción Judicial
03 de marzo de 2026 - 02:38 p. m.
Se trata de Luis Alfredo Acuña, quien haría parte del esquema de seguridad de Jaime Luis Lacouture.
Foto: Policía
Uno de los integrantes del esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, fue capturado en La Guajira con más de COP 140 millones en efectivo y propaganda política. Según las autoridades, el dinero sería para comprar votos.

Se trata del escolta Luis Alfredo Acuña, quien manejaba un vehículo particular en las cercanías del municipio de Hatonuevo (La Guajira). En el vehículo, había COP 145 millones en efectivo y propaganda política del candidato al Senado Daniel Restrepo, del Partido Conservador.

En diálogo con Caracol Radio, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, confirmó que el hombre hacía parte del esquema del político, pero que el vehículo no era de la entidad.

Por su parte, el directo general de la Policía, el general William Rincón, dijo en su cuenta de X que “el dinero fue hallado oculto en un vehículo en el que también se encontró propaganda política alusiva a un candidato al Senado”.

Según el uniformado, “los recursos estaban distribuidos en siete sobres, marcados con los nombres de dos municipios y un corregimiento, lo que evidenciaría una posible estructura para la comisión de delitos electorales”.

Asimismo, expuso que en el procedimiento fueron capturadas dos personas, que fueron puestas a disposición de las autoridades competentes. Asimismo, el presidente Gustavo Petro recalcó que “la Policía Nacional tiene orden del Presidente de la República de capturar a los compradores de votos y ponerlos a órdenes de la fiscalía por delitos contra el sufragio”.

El jefe de Estado señaló que “la compra de votos permite que los criminales se adueñen del Estado y de la ley en contra del pueblo”.

Por Redacción Judicial

