Este es el plan de seguridad de la Policía para las elecciones del 8 de marzo al Congreso

70.000 uniformados estarán directamente en los puestos de votación, mientras que otros 50.000 custodiarán los entornos y zonas aledañas para garantizar la movilidad. Foto: Mauricio Alvarado - Mauricio Alvarado Lozada

La Policía Nacional desplegará cerca de 120.000 uniformados para garantizar la seguridad durante la jornada electoral del próximo 8 de marzo, en la que los colombianos elegirán senadores y representantes a la Cámara.

La institución asumirá la custodia de 7.679 puestos de votación, el 57 % del total habilitado, y 110.214 mesas, lo que representa el 90 % del total dispuesto en el país. En total, para la jornada se habilitarán 13.493 puestos y 122.121 mesas de votación en todo el territorio nacional.

El director general de la Policía, el general William Oswaldo Rincón, aseguró que la institución ha dispuesto todas sus capacidades humanas, logísticas y tecnológicas para garantizar que el proceso se desarrolle “con transparencia, tranquilidad y pleno respeto por la democracia”.

Del total de uniformados, 70.000 estarán directamente en los puestos de votación, mientras que otros 50.000 custodiarán los entornos y zonas aledañas para garantizar la movilidad. El plan contará además con el apoyo del cuerpo de auxiliares de Policía en labores de prevención y acompañamiento ciudadano.

El despliegue tendrá diferentes planes según la situación de orden público en cada zona. En paralelo, se activarán Puestos de Mando Unificado (PMU) a nivel nacional, con el fin de articular el servicio policial con las entidades que integran el Sistema Nacional de Garantías Electorales.

De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), 170 municipios del país presentan algún nivel de riesgo electoral por la coincidencia de distintos factores de amenaza. De ese total, 81 fueron clasificados en riesgo extremo, lo que representa un aumento del 65 % frente a las elecciones de 2022.

La entidad identifica focos críticos en subregiones como Arauca; el Nordeste antioqueño y el sur de Bolívar; el Pacífico; el norte del Cauca; el suroriente colombiano —con municipios de Meta, Caquetá y Guaviare—; y el medio y bajo Putumayo.

El pasado 10 de febrero, en Cauca se registró el secuestro durante tres horas de la senadora indígena Aida Quilcué por parte de hombres armados. En la noche del 25 de febrero, en ese mismo departamento, el equipo de comunicaciones de la candidata a la curul de paz Ana Guetio denunció su desaparición y hasta ahora no se tiene noticia de su paradero.

Para prevenir y judicializar conductas que afecten la transparencia del proceso electoral, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol creó el Equipo Especial contra Delitos Electorales (ECODE), que cuenta con 54 seccionales de investigación en el país. Las personas podrán denunciar posibles irregularidades o amenazas a candidatos a través de la línea 157.

