Este es “Amaury”, el narco del Clan del Golfo capturado y pedido en extradición por EE. UU.

Las autoridades dieron un nuevo golpe al Clan del Golfo con la captura en la ciudad de Medellín (Antioquia) de un hombre identificado como Amaury Santacruz Rodríguez, conocido como “Amaury”. Esta persona es señalada de ser un narcotraficante invisible, al servicio de la mencionada organización al margen de la ley, y es requerida por la justicia de los Estados Unidos para que responda por narcotráfico.

Según la información entregada por la Policía Nacional, la captura de esta persona se dio en el marco de operaciones contra el narcotráfico. Alias “Amaury” tenía orden de captura con fines de extradición, emitida por la Corte del Distrito de Texas, en Estados Unidos, por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de estupefacientes.

Las autoridades pudieron determinar a través de investigaciones de inteligencia policial que “Amaury” sería el responsable del envío de cuantiosos cargamentos de droga hacia Estados Unidos “utilizando rutas internacionales y estructuras criminales dedicadas al narcotráfico”, en las que tenían un rol importantes países de Centroamérica como Panamá y Costa Rica.

“En el marco de estas actividades ilícitas, las autoridades, en operaciones conjuntas, lograron la incautación de 1,2 toneladas de clorhidrato de cocaína en Panamá y 1,3 toneladas en Costa Rica, cargamentos que pertenecerían a esta estructura criminal liderada por alias ‘Amaury’”, indicó la Policía por medio de un comunicado.

El general William Rincón, director de la Policía Nacional, destacó la importancia de esta captura en la lucha de las autoridades contra organizaciones ilegales. “Esta captura representa un golpe estratégico al narcotráfico transnacional del Clan del Golfo, al afectar una de sus estructuras invisibles de coordinación y envío de droga. Debilita las rutas internacionales hacia Estados Unidos y las finanzas de la organización criminal”, concluyó el oficial.

