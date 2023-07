Esto es lo que se sabe del estado de Iván Márquez

Luciano Marín, más conocido por su alias en la guerra: Iván Márquez.

A esta hora, no hay un funcionario del gobierno y de las fuerzas militares que no estén detrás de la confirmación 100 % confiable de que Luciano Marín, más conocido como Iván Márquez, falleció en Venezuela. Sin embargo, como el jefe de las disidencias no está en Colombia, esa noticia no ha sido sencilla de contrastar.

Sin embargo, el noticiero CM& ya confirmó su muerte. Lo hizo su propio director, Yamit Amat, en un corto video que circula en redes sociales. Según este medio de comunicación, Márquez murió a sus 68 años después de un ataque al campamento donde se refugiaba en territorio venezolano, hecho ocurrido en junio 2022.

La esquirla

Iván Márquez sobrevivió casi de milagro al ataque a mitad de año de 2022. De acuerdo con el informe periodístico de CM&, el jefe de las disidencias casi pierde un brazo y una de sus piernas quedó severamente lesionada. Pero lo que habría causado la muerte del comandante fue una esquirla que se incrustó en su cerebro.

Fue tan grave el ataque, que durante varios días se dio por hecho su muerte. Sin embargo, miembros de la disidencia de la Segunda Marquetalia, armados y leyendo un comunicado público, confirmaron que su comandante estaba con vida. “Por fortuna salió ileso, solo sufrió pequeñas afectaciones. Está gozando de buena salud. Y desde su trinchera de combate continuará la lucha de las ideas por una nueva Colombia”, señaló uno de los disidentes.

“(Está) vivo, convaleciente”

Días después, el propio alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, se reunió en Venezuela con el propio Márquez y el alto funcionario expresó: “(Está) vivo, convaleciente”. Sin embargo, ni la Segunda Marquetalia ni el comisionado confirmaron si el jefe de la Segunda Marquetalia se encontraba en coma.

Lo que sí se pudo confirmar fue que sus heridas fueron tan graves que Márquez tuvo que salir del campamento transportado en helicóptero hacia un hospital en Caracas, pues su estado de salud requería un centro de salud de primer nivel.

La recuperación

Para diciembre del año pasado, fuentes del Ejército supieron que Iván Márquez salió del hospital de Caracas y habría sido llevada a una zona sin identificar en la frontera con Colombia. En ese momento, se supo que la movilidad en su brazo había mejorado, igual que su condición neurológica.

